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    Общество

    Православные христиане встречают Пасху Христову

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    Празднование Пасхи было установлено еще апостолами. Точное время празднования определил I Вселенский собор в 325 году. А именно, Пасху отмечают в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния - между 4 апреля и 8 мая (по новому стилю), после иудейской пасхи.
    Празднование Пасхи в Киево-Печерской лавре
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. Православные верующие в воскресенье отмечают главный христианский праздник — Пасху, или Воскресение Христово.

    Пасхальное богослужение в Украине. Видео
    Канал "112 Украина" на Youtube
    Пасхальное богослужение в Киеве

    Незадолго до полуночи в храме Христа Спасителя с крестного хода началось торжественное ночное богослужение.  Крестный ход, совершаемый в эту ночь во всех православных храмах, символизирует собой жен-мироносиц, шедших под утро к гробу Христа и извещенных ангелом о его воскресении перед входом в гробовую пещеру. По Евангелию, Иисус Христос был распят на горе Голгофе у стен Иерусалима, похоронен ближайшими учениками и на третий день воскрес.

    Празднование Пасхи было установлено еще апостолами. Точное время празднования определил I Вселенский собор в 325 году. А именно, Пасху отмечают в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния — между 4 апреля и 8 мая (по новому стилю), после иудейской пасхи.

    Пасхальное богослужение совершается особенно торжественно как в первый день праздника, так и во всю Светлую седмицу — неделю после Пасхи. Хотя потом еще 32 дня, до праздника Вознесения Господня, Православная церковь продолжает отмечать Христово воскресение, пусть уже и с меньшей торжественностью.

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    Ветхозаветный праздник Пасхи был установлен в память исхода евреев из Египта, где они находились в рабстве. Христиане подразумевают под "Пасхой" переход от смерти к новой жизни, от земли к небу.

    Ранее сообщалось, что около 2,2 тысячи правоохранителей будут дежурить в Киеве на пасхальные праздники.

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