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    Общество

    Без нарушений. Полиция отчиталась о Пасхальной ночи в Украине

    (обновлено: )56
    Самые многочисленные службы прошли во Львовской (1,59 миллиона граждан), Днепропетровской (880 тысяч), Киевской (497 тысяч) и Черниговской (365 тысяч) областях.
    Празднование Пасхи в Украине
    УНИАН

    КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. Пасхальная ночь в  Украине прошла спокойно, сообщила в воскресенье пресс-служба Национальной полиции.

    "Участие в богослужениях приняли более 6,8 миллиона верующих. Публичную безопасность и порядок обеспечивали более 23,7 тысячи правоохранителей", — говорится в сообщении пресс-службы.

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    "Благодаря принятым правоохранительным мерам, а также благодаря пониманию со стороны граждан нарушений публичной безопасности и порядка не допущено", — добавили в пресс-службе.

    По данным полиции, самые многочисленные службы прошли во Львовской (1,59 миллиона граждан), Днепропетровской (880 тысяч), Киевской (497 тысяч) и Черниговской (365 тысяч) областях.

    Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр страны Владимир Гройсман поздравили украинцев с праздником Воскресения Христова – Пасхой, опубликовав поздравительные видеообращения.

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