Без нарушений. Полиция отчиталась о Пасхальной ночи в Украине

КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. Пасхальная ночь в Украине прошла спокойно, сообщила в воскресенье пресс-служба Национальной полиции.

"Участие в богослужениях приняли более 6,8 миллиона верующих. Публичную безопасность и порядок обеспечивали более 23,7 тысячи правоохранителей", — говорится в сообщении пресс-службы.

"Благодаря принятым правоохранительным мерам, а также благодаря пониманию со стороны граждан нарушений публичной безопасности и порядка не допущено", — добавили в пресс-службе.

По данным полиции, самые многочисленные службы прошли во Львовской (1,59 миллиона граждан), Днепропетровской (880 тысяч), Киевской (497 тысяч) и Черниговской (365 тысяч) областях.

Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр страны Владимир Гройсман поздравили украинцев с праздником Воскресения Христова – Пасхой, опубликовав поздравительные видеообращения.