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    На листке бумаги. Савченко из СИЗО поздравила украинцев с Пасхой

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    Арест Савченко: следствие, суд (268)

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    Савченко написала, что "через всю пасмурность неба и залитую водой землю пробьются лучи солнца и согреют землю. Через горе, грусть и лихо счастье придет в Украину".
    Савченко в суде
    УНИАН

    КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. Надежда Савченко поздравила украинцев с праздником Пасхи, находясь в СИЗО. Поздравление она опубликовала на своей странице в Facebook.

    "Украинцам к Светлой Пасхе. Через всю пасмурность неба и залитую водой землю пробьются лучи солнца и согреют землю. Через горе, грусть и лихо счастье придет в Украину. В светлый день Пасхи пусть счастье ощутит каждый украинец и каждый добрый человек в мире.  От чистого сердца с праздником вас! С Украиной в сердце", — написала она.

    Фото со страницы Надежды Савченко
    Письмо Надежды Савченко

    Отметим, что поздравление написано от руки на листке бумаги.

    По версии Генпрокуратуры, Надежда Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. В суде она заявила, что объявляет голодовку. Апелляционный суд Киева подтвердил решение первой инстанции об аресте Савченко на два месяца до 20 мая.

    Напомним, православные христиане 7 апреля отмечают один из 12 главных церковных праздников, Благовещение Пресвятой Богородицы, и одновременно встречают Великую субботу — последний день перед Пасхой. 

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