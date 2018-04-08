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    Россия

    Путин поздравил россиян с Пасхой

    (обновлено: )3311
    По мнению Владимира Путина, праздник Пасхи пробуждает веру, надежду, стремление творить благие дела, помогать ближним. Объединяет людей вокруг непреходящих духовных ценностей и идеалов.
    Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. Президент РФ Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России, отмечающих светлое Христово Воскресение, с Пасхой, сообщает пресс-служба Кремля.

    Как Порошенко с семьей встречал Пасху
    Facebook Петра Порошенко
    Как Порошенко с семьей встречал Пасху

    "Великий праздник Пасхи, олицетворяющий торжество жизни, добра и любви, имеет огромное нравственное значение. Он пробуждает веру, надежду, стремление творить благие дела, помогать ближним. Объединяет людей вокруг непреходящих духовных ценностей и идеалов. В эти весенние, наполненные искренней радостью дни мы явственно понимаем, как важны для нас отеческие традиции и обычаи", — говорится в сообщении.

    Также президент направил поздравление патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, в котором отметил, что православная церковь под его предстоятельством укрепляет и развивает многовековые духовные, культурные традиции народа, проводит важную социальную работу и многое делает для воспитания подрастающего поколения, поддержания гражданского мира и согласия в обществе.

    Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр страны Владимир Гройсман поздравили украинцев с праздником Воскресения Христова – Пасхой, опубликовав поздравительные видеообращения.

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