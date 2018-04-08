наверх
08.04.201812:20
Курсы валют НБУ
  • USD26.07- 0.20
  • EUR31.96- 0.28
Рубрики
Ещё
    Киев

    В Киеве устроили стрельбу по окнам жилых домов

    (обновлено: )28220
    Инцидент произошел на улице Василия Липковского, где стрелки вели огонь по окнам многоэтажек. В результате стрельбы окна квартир оказались простреленными.
    В Киеве открыли стрельбу по окнам
    Пресс-служба Нацполиции

    КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. В Киеве, 7 апреля, пьяная компания молодых людей устроила стрельбу по окнам жилых квартир. Об этом в Facebook сообщает Патрульная полиция.

    Инцидент произошел на улице Василия Липковского, где стрелки вели огонь по окнам многоэтажек. В результате стрельбы окна квартир оказались простреленными. Также в одном окне застрял предмет, похожий на шар к патрону.

    Полицейские определили, что стрелки находятся в одной из квартир дома на улице Кудряшова. Позже полиция задержала вероятных злоумышленников — двух мужчин и женщину. Все задержанные имели явные признаки алкогольного опьянения.

    Кроме того, в квартире с помощью кинологов со служебными собаками, был обнаружен предмет, похожий на пистолет, — из которого могли вести стрельбу.

    Сейчас с задержанными работают следователи, ведется следствие.

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      Грузовик въехал в группу людей в Мюнстере на юге Германии
      Смертельный наезд грузовика на людей в Германии
      Бортник: "Оказалось, что генерального прокурора у нас нет - есть экзекутор". Видео
      Расследование убийств на Майдане. Дело Бубенчика
      Разлив рек в Украине. Под Харьковом критическая ситуация
      Потопы и наводнения - большая вода пришла в Украину
      Атака на Холодницкого: Луценко против САП