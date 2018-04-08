В Киеве устроили стрельбу по окнам жилых домов

Пресс-служба Нацполиции

КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. В Киеве, 7 апреля, пьяная компания молодых людей устроила стрельбу по окнам жилых квартир. Об этом в Facebook сообщает Патрульная полиция.

Инцидент произошел на улице Василия Липковского, где стрелки вели огонь по окнам многоэтажек. В результате стрельбы окна квартир оказались простреленными. Также в одном окне застрял предмет, похожий на шар к патрону.

Полицейские определили, что стрелки находятся в одной из квартир дома на улице Кудряшова. Позже полиция задержала вероятных злоумышленников — двух мужчин и женщину. Все задержанные имели явные признаки алкогольного опьянения.

Кроме того, в квартире с помощью кинологов со служебными собаками, был обнаружен предмет, похожий на пистолет, — из которого могли вести стрельбу.

Сейчас с задержанными работают следователи, ведется следствие.