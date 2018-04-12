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    В Киеве готовят замену метро на Троещину: полетим над землей

    (обновлено: )12402
    Киевская городская госадминистрация распорядилась создать рабочую группу, которая должна оценить возможность создания надземной транспортной системы, которая станет альтернативой линии метро, ведущей на Троещину.
    Видео Sky Way

    Киевские власти создали рабочую комиссию, которая должна рассмотреть возможность запуска в столице Украины надземной системы транспортного сообщения Sky Way.

    Киевский метрополитен
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Приказ о создании комиссии подписан в Киевской городской госадминистрации. Группа и Департамент транспортной инфраструктуры должны предоставить свои предложения и рекомендации о возможности реализации в Киеве Sky Way.

    Теоретически предлагаемая система может заменить будущую ветку киевского метрополитена, ведущую через реку Днепр на Троещину.

    Справка

    SkyWay является надземной транспортной системой, в которой движение организовано при помощи подвесных рельсов, натянутых между опорами.

    Скорость подвижного состава может достигать 500 км/ч, а его движение регулируется автоматически.

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