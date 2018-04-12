В Киеве готовят замену метро на Троещину: полетим над землей

Видео Sky Way

Киевские власти создали рабочую комиссию, которая должна рассмотреть возможность запуска в столице Украины надземной системы транспортного сообщения Sky Way.

Приказ о создании комиссии подписан в Киевской городской госадминистрации. Группа и Департамент транспортной инфраструктуры должны предоставить свои предложения и рекомендации о возможности реализации в Киеве Sky Way.

Теоретически предлагаемая система может заменить будущую ветку киевского метрополитена, ведущую через реку Днепр на Троещину.

Справка

SkyWay является надземной транспортной системой, в которой движение организовано при помощи подвесных рельсов, натянутых между опорами.

Скорость подвижного состава может достигать 500 км/ч, а его движение регулируется автоматически.

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