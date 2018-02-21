наверх
21.02.201819:23
Курсы валют НБУ
  • USD27.07+ 0.06
  • EUR33.41- 0.11
Рубрики
Ещё
    Киев

    В КГГА раскрыли новые требования для маршрутчиков

    (обновлено: )13001
    В частности, столичные перевозчики будут обязаны оборудовать автоматизированную систему безналичного расчета на автобусах и обеспечить водителей однотипной форменной одеждой.
    Работа маршруток в Киеве
    facebook.com/kievtransport

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Киевская горгосадминистрация планирует обязать частных перевозчиков, работающих в режиме маршрутного такси, обеспечить водителей форменной одеждой. Об этом Українським Новинам сообщили представители департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

    Общественный транспорт. Архивное фото
    РИА Новости Украина Анна Иванова
    Эксперт: порядок будет, когда водителей маршруток отстранят от денег

    В настоящее время в департаменте готовится конкурс на перевозку пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования в режиме маршрутного такси.

    Для перевозчиков, которые намерены принимать участие в конкурсе, планируется установить условия пассажировместимости не менее 21 сидящего пассажира, оборудования не менее двух входов с автоматическим открыванием дверей, оборудования электронными информационными табло.

    Перевозчик также будет обязан оборудовать автоматизированную систему безналичного расчета на автобусах и обеспечить водителей однотипной форменной одеждой.

    Ранее департамент транспортной инфраструктуры КГГА разорвал договора с четырьмя частными перевозчиками, работающими в режиме маршрутного такси.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Суд о госизмене: показания Порошенко по делу Януковича
    Майдан накануне юбилея революции
    Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев
    На КПП "Краковец"
    Куда дели деньги ЕС: скандал вокруг новых КПП на границе
    Олимпиада в Пхенчхане. Лучшие кадры 12 февраля
    Олимпиада в Пхенчхане: первое золото Украины