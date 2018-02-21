В КГГА раскрыли новые требования для маршрутчиков

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Киевская горгосадминистрация планирует обязать частных перевозчиков, работающих в режиме маршрутного такси, обеспечить водителей форменной одеждой. Об этом Українським Новинам сообщили представители департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

В настоящее время в департаменте готовится конкурс на перевозку пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования в режиме маршрутного такси.

Для перевозчиков, которые намерены принимать участие в конкурсе, планируется установить условия пассажировместимости не менее 21 сидящего пассажира, оборудования не менее двух входов с автоматическим открыванием дверей, оборудования электронными информационными табло.

Перевозчик также будет обязан оборудовать автоматизированную систему безналичного расчета на автобусах и обеспечить водителей однотипной форменной одеждой.

Ранее департамент транспортной инфраструктуры КГГА разорвал договора с четырьмя частными перевозчиками, работающими в режиме маршрутного такси.