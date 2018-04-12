Масштабный разлив реки под Харьковом : кадры с высоты птичьего полета

В Харьковской области река Уды вышла из берегов в результате весеннего паводка, от которого в 2018 году пострадали не менее пяти регионов Украины.

Вода затопила в дома, транспорт и хозяйственные сооружения на территории от села Хорошево до Бабаев.

Масштабы подтопления понятны при просмотре видео, снятого с высоты птичьего полета в этом районе.

Ранее сообщалось, что вышла из берегов самая большая река Харьковской области — Северский Донец. При разливе оказались подтопленными дома и мосты в Змиевском районе Харьковской области.

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