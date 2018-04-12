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    Масштабный разлив реки под Харьковом : кадры с высоты птичьего полета

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    Потопы и наводнения - большая вода пришла в Украину (38)

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    В Харьковской области река Уды вышла из берегов в результате весеннего паводка. Затоплены дома, транспорт и хозяйственные сооружения на территории от села Хорошево до Бабаев.
    Канал 4к Аэросъёмка на youtube.com

    В Харьковской области река Уды вышла из берегов в результате весеннего паводка, от которого в 2018 году пострадали не менее пяти регионов Украины.

    Вода затопила в дома, транспорт и хозяйственные сооружения на территории от села Хорошево до Бабаев.

    Масштабы подтопления понятны при просмотре видео, снятого с высоты птичьего полета в этом районе.

    Ранее сообщалось, что вышла из берегов самая большая река Харьковской области — Северский Донец. При разливе оказались подтопленными дома и мосты в Змиевском районе Харьковской области.

    Смотрите также: Опубликовано видео прорыва плотины на ГЭС в Николаевской области

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