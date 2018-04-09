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    Фотоленты

    Самая большая река Харьковской области вышла из берегов, подтоплены дома

    Тема:

    Потопы и наводнения - большая вода пришла в Украину (35)

    355
    Самая большая река Харьковской области вышла из берегов
    Самая большая река Харьковской области вышла из берегов
    Самая большая река Харьковской области вышла из берегов
    Самая большая река Харьковской области вышла из берегов
    Самая большая река Харьковской области вышла из берегов
    Самая большая река Харьковской области вышла из берегов
    Самая большая река Харьковской области вышла из берегов
    Самая большая река Харьковской области вышла из берегов
    Самая большая река Харьковской области вышла из берегов
    Денис Фомин в Facebook
    Самая большая река Харьковской области вышла из берегов
    Самая большая река Харьковской области вышла из берегов
    Денис Фомин в Facebook
    Самая большая река Харьковской области вышла из берегов
    Самая большая река Харьковской области вышла из берегов
    Денис Фомин в Facebook
    Самая большая река Харьковской области вышла из берегов
    Самая большая река Харьковской области вышла из берегов
    Денис Фомин в Facebook
    Самая большая река Харьковской области вышла из берегов
    Самая большая река Харьковской области вышла из берегов
    Денис Фомин в Facebook
    Самая большая река Харьковской области вышла из берегов
    Самая большая река Харьковской области вышла из берегов
    Денис Фомин в Facebook
    Самая большая река Харьковской области вышла из берегов
    Самая большая река Харьковской области вышла из берегов
    Денис Фомин в Facebook

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    Самая большая река Харьковской области вышла из берегов

    В Змиевском районе Харьковской области вышла из берегов река Северский Донец — главная водная артерия региона. Фотографии разлива опубликовал на своей странице в Facebook житель области Денис Фомин.

    На фотографиях видно, что вследствие разлива реки подтопленными оказались дома и мосты.

    Северский Донец — самая крупная река восточной Украины и наиболее крупный приток Дона. Общая протяженность реки составляет 1053 км, площадь бассейна — 98 900 км.

    Смотрите также — Потоп в Сумской области: по Ахтырке люди плавают на лодках

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