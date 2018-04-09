Самая большая река Харьковской области вышла из берегов, подтоплены дома

В Змиевском районе Харьковской области вышла из берегов река Северский Донец — главная водная артерия региона. Фотографии разлива опубликовал на своей странице в Facebook житель области Денис Фомин.

На фотографиях видно, что вследствие разлива реки подтопленными оказались дома и мосты.

Северский Донец — самая крупная река восточной Украины и наиболее крупный приток Дона. Общая протяженность реки составляет 1053 км, площадь бассейна — 98 900 км.

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