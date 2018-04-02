Потоп в Сумской области: по Ахтырке люди плавают на лодках

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Спасатели эвакуировали 43 человека в городе Ахтырка Сумской области из-за подтопления частных домов, сообщила в понедельник пресс-служба госслужбы по ЧС.

"В результате интенсивного таяния снега в городе Ахтырка произошло резкое повышение уровня воды в реке, что привело к подтоплению частных домовладений на 11 улицах города. Максимальный уровень воды составлял до 80 сантиметров", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, из подтопленных домов эвакуировано 43 человека, один человек госпитализирован.

Кроме того, в Полтавской области Украины в воскресенье сотрудники госслужбы по ЧС откачали более 12 тысяч кубометров талой воды.

Напомним, что в результате осложнения погодных условий (сильные порывы ветра) в Украине в ночь на понедельник остались без электроснабжения 192 населенных пункта в восьми областях.

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