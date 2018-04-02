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    Потоп в Сумской области: по Ахтырке люди плавают на лодках

    Тема:

    Потопы и наводнения - большая вода пришла в Украину (11)

    (обновлено: )169714
    На Сумщине полиция помогает людям преодолевать последствия наводнения
    На Сумщине полиция помогает людям преодолевать последствия наводнения
    На Сумщине полиция помогает людям преодолевать последствия наводнения
    На Сумщине полиция помогает людям преодолевать последствия наводнения
    На Сумщине полиция помогает людям преодолевать последствия наводнения
    На Сумщине полиция помогает людям преодолевать последствия наводнения
    На Сумщине полиция помогает людям преодолевать последствия наводнения
    На Сумщине полиция помогает людям преодолевать последствия наводнения
    Отдел коммуникации полиции Сумской области
    На Сумщине полиция помогает людям преодолевать последствия наводнения
    Отдел коммуникации полиции Сумской области
    На Сумщине полиция помогает людям преодолевать последствия наводнения
    Отдел коммуникации полиции Сумской области
    На Сумщине полиция помогает людям преодолевать последствия наводнения
    Отдел коммуникации полиции Сумской области
    На Сумщине полиция помогает людям преодолевать последствия наводнения
    Отдел коммуникации полиции Сумской области
    На Сумщине полиция помогает людям преодолевать последствия наводнения
    Отдел коммуникации полиции Сумской области
    На Сумщине полиция помогает людям преодолевать последствия наводнения
    dsns.gov.ua

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    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Спасатели эвакуировали 43 человека в городе Ахтырка Сумской области из-за подтопления частных домов, сообщила в понедельник пресс-служба госслужбы по ЧС.

    Дунай вышел из берегов и затапливает Одесскую область
    timer-odessa.net
    Дунай затапливает Одесскую область. Появились фото

    "В результате интенсивного таяния снега в городе Ахтырка произошло резкое повышение уровня воды в реке, что привело к подтоплению частных домовладений на 11 улицах города. Максимальный уровень воды составлял до 80 сантиметров", — говорится в сообщении.

    По данным пресс-службы, из подтопленных домов эвакуировано 43 человека, один человек госпитализирован.

    Кроме того, в Полтавской области Украины в воскресенье сотрудники госслужбы по ЧС откачали более 12 тысяч кубометров талой воды.

    Напомним, что в результате осложнения погодных условий (сильные порывы ветра) в Украине в ночь на понедельник остались без электроснабжения 192 населенных пункта в восьми областях.

    Смотрите также: Водители показали, как машины "плывут" по затопленной трассе Киев — Харьков

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