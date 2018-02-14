КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Возле речпорта в г. Днепр во вторник, около 15:20, нашли труп мужчины, в руке у него был зажат пистолет, сообщает "Информатор".

По словам сотрудников патрульной полиции, тело увидели парень с девушкой, которые прогуливались по набережной.

На место сразу прибыли несколько экипажей полиции. Доставали тело сотрудники судебно-медицинской экспертизы и ГСЧС. На вид мужчине около 55 лет. Предположительно, он совершил суицид.

"Информатор" В Днепре из реки выловили труп с пистолетом в руке

Следы насильственной смерти на теле погибшего не обнаружены. Обстоятельства происшествия выясняют следственно-оперативная группа и судебно-медицинская экспертиза.

Ранее сообщалось, что пожилая женщина скончалась днем во вторник на улице в Киеве. Инцидент произошел на Голосеевском проспекте возле парка.