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    В лесополосе под Львовом нашли труп военного - СМИ

    (обновлено: )39752
    По данным одного из агентств, младший сержант покончил с собой, тело 27-летнего военнослужащего обнаружили в лесопосадке недалеко от воинской части во Львовской области.
    Украинские военнослужащие
    Официальная страница Минобороны Украины в Facebook

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Тело 27-летнего военнослужащего воинской части А-0998, расположенной в Яворове Львовской области, обнаружили в четверг в лесополосе,  сообщает ИА "Украинские новости" со ссылкой на представителя военной прокуратуры Западного региона.

    По словам собеседника агентства, он покончил с собой, труп младшего сержанта нашли в лесопосадке недалеко от воинской части.

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    На месте происшествия работают судмедэксперты и сотрудники полиции. Других деталей он не сообщил.

    Ранее солдат срочной службы покончил с собой в Днепре. Трагедия произошла на улице Строителей на территории охраняемого объекта. Погибшим оказался парень 1998 года рождения, который, как позже выяснилось, проходил срочную военную службу.

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