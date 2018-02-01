В лесополосе под Львовом нашли труп военного - СМИ

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Тело 27-летнего военнослужащего воинской части А-0998, расположенной в Яворове Львовской области, обнаружили в четверг в лесополосе, сообщает ИА "Украинские новости" со ссылкой на представителя военной прокуратуры Западного региона.

По словам собеседника агентства, он покончил с собой, труп младшего сержанта нашли в лесопосадке недалеко от воинской части.

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На месте происшествия работают судмедэксперты и сотрудники полиции. Других деталей он не сообщил.

Ранее солдат срочной службы покончил с собой в Днепре. Трагедия произошла на улице Строителей на территории охраняемого объекта. Погибшим оказался парень 1998 года рождения, который, как позже выяснилось, проходил срочную военную службу.