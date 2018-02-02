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    "Никто не искал". В Сумской области труп мужчины годами лежал в квартире

    (обновлено: )50022
    По предварительным данным, следов насильственной смерти нет. Местные говорят, что его родители давно умерли. Нашел тело сосед, который делал ремонт в своей квартире.
    Машина полицейских. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Мумифицированное тело мужчины нашли в его же квартире на улице Князя Владимира в Путивле Сумской области. Мужчина пролежал почти 2,5 года закрытым. Никто не искал, ведь жил он сам и никого из родных и близких не имел.

    Нашел тело сосед, который делал ремонт в своей квартире, пишет Спецкор со ссылкой на пресс-секретаря нацполиции в Сумской области Эльвиру Биганову.

    По предварительным результатам экспертов, следов насильственной смерти нет. Умерший — Наумов Иван Федорович, 1976 года рождения. Местные говорят, что его родители давно умерли. Мужчина злоупотреблял спиртным.

    Полиция выясняет все обстоятельства смерти жителя Путивля.

    Ранее в Донбассе жестоко убили трех человек. Мужчина обнаружил мертвыми 56-летнего отца, его 46-летнюю жену и 23-летнего сына.

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