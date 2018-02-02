"Никто не искал". В Сумской области труп мужчины годами лежал в квартире

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Мумифицированное тело мужчины нашли в его же квартире на улице Князя Владимира в Путивле Сумской области. Мужчина пролежал почти 2,5 года закрытым. Никто не искал, ведь жил он сам и никого из родных и близких не имел.

Нашел тело сосед, который делал ремонт в своей квартире, пишет Спецкор со ссылкой на пресс-секретаря нацполиции в Сумской области Эльвиру Биганову.

По предварительным результатам экспертов, следов насильственной смерти нет. Умерший — Наумов Иван Федорович, 1976 года рождения. Местные говорят, что его родители давно умерли. Мужчина злоупотреблял спиртным.

Полиция выясняет все обстоятельства смерти жителя Путивля.

Ранее в Донбассе жестоко убили трех человек. Мужчина обнаружил мертвыми 56-летнего отца, его 46-летнюю жену и 23-летнего сына.