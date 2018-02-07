В винницкой колонии обнаружен труп прапорщика

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Работник колонии исполнения наказаний №1 в Виннице покончил с собой, его тело обнаружили в комнате, где хранят оружие, сообщает Gazeta.ua со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Расследование факта проводит следственный отдел межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции.

В органах государственной исполнительной службы мужчина работал 10 лет, на занимаемой должности — два года. Прапорщик работал младшим инспектором отдела режима и охраны учреждения объекта.

Ранее тело 27-летнего военнослужащего воинской части А-0998, расположенной в Яворове Львовской области, обнаружили в лесополосе.