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    Река в Северной Осетии стала ярко-оранжевой

    (обновлено: )325
    Жители поселка Мизур в Северной Осетии сообщили, что река Ардон окрасилась в необычный ярко-оранжевый цвет. Позже минприроды республики заявило, что в данный цвет ее окрасили глина и ржавчина из шахты, опасности нет.
    Елена Гобозова/Youtube

    Выяснилось, из-за потепления грунтовые воды стали проникать в шахту, где когда-то проводились горные выработки, сейчас шахта бесхозная.

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    "Как прокомментировали в администрации поселка Мизур, через скальные породы стали вытекать смывы глины, ржавых труб, где нет никаких химических элементов. В данный момент эта утечка прекращена. Ситуация остается под контролем Мизурской администрации", — добавили в минприроды республики.

    По мнению экологов, подобное загрязнение реки Ардон не представляет угрозы для речной фауны.

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