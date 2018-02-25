Река в Северной Осетии стала ярко-оранжевой

Выяснилось, из-за потепления грунтовые воды стали проникать в шахту, где когда-то проводились горные выработки, сейчас шахта бесхозная.

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"Как прокомментировали в администрации поселка Мизур, через скальные породы стали вытекать смывы глины, ржавых труб, где нет никаких химических элементов. В данный момент эта утечка прекращена. Ситуация остается под контролем Мизурской администрации", — добавили в минприроды республики.

По мнению экологов, подобное загрязнение реки Ардон не представляет угрозы для речной фауны.