Реки выходят из берегов. Спасатели предупредили о наводнениях

ГУ ДСНС у Полтавській області

КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. В ближайшие дни из-за весеннего половодья может затопить некоторые города и села Украины, сообщает пресс-служба ГСЧС.

По данным спасателей, самая большая опасность наблюдается в Сумской, Черниговской, Волынской, Полтавской и Луганской областях.

"Опасность представляют реки бассейнов Припяти, средних и нижних течениях Сулы, Псла, Ворсклы. Здесь возможно повышение уровня воды до 0,5 метра с выходом воды на заводь, и последующим затоплением в Сумской и Полтавской областях, а также достижением отметок начального затопления отдельных хозяйственных сооружений в Ратновском, Старовижевском, Любешивском, Маневицком районах Волынской области", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что на реках бассейна Десны, Северского Донца ожидается подъем воды до 1,2 метра с выходом воды на пойму Десны в районе города Новгород-Северский и малых рек в Черниговской, Сумской областях и последующим затоплением в поймах рек Убидь и Снов.

Как сообщалось ранее, ряд улиц в Чернигове страдают от подтопления приусадебных участков и подвальных помещений, подтопленными остаются 129 домохозяйств.