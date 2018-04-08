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    Реки выходят из берегов. Спасатели предупредили о наводнениях

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    По данным спасателей, самая большая опасность наблюдается в Сумской, Черниговской, Волынской, Полтавской и Луганской областях.
    Наводнение в Полтавской области
    ГУ ДСНС у Полтавській області

    КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. В ближайшие дни из-за весеннего половодья может затопить некоторые города и села Украины, сообщает пресс-служба ГСЧС.

    Автоэксперт Павел Семенченко
    gs.fm
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    По данным спасателей, самая большая опасность наблюдается в Сумской, Черниговской, Волынской, Полтавской и Луганской областях.

    "Опасность представляют реки бассейнов Припяти, средних и нижних течениях Сулы, Псла, Ворсклы. Здесь возможно повышение уровня воды до 0,5 метра с выходом воды на заводь, и последующим затоплением в Сумской и Полтавской областях, а также достижением отметок начального затопления отдельных хозяйственных сооружений в Ратновском, Старовижевском, Любешивском, Маневицком районах Волынской области", — говорится в сообщении.

    Также отмечается, что на реках бассейна Десны, Северского Донца ожидается подъем воды до 1,2 метра с выходом воды на пойму Десны в районе города Новгород-Северский и малых рек в Черниговской, Сумской областях и последующим затоплением в поймах рек Убидь и Снов.

    Как сообщалось ранее, ряд улиц в Чернигове страдают от подтопления приусадебных участков и подвальных помещений, подтопленными остаются 129 домохозяйств.

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