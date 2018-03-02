По дворам текут реки: в Киеве после прорыва трубы залило Оболонь

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КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. В Оболонском районе Киева в пятницу произошла масштабная коммунальная авария: прорвало трубу с холодной водой, сообщает "Киевводоканал".

"В 9:01 в Главной диспетчерской поступила заявка об аварии по адресу ул. Северная, 16 в Оболонском районе. В 9:10 на место аварии выехала бригада. В результате обследования выявлено повреждение на водопроводной сети Д-250 мм, повлекшее большой виток воды. Проведение работ затруднено из-за большой слой снега на месте аварии. На данный момент виток локализован. От водоснабжения отключены 5 домов по ул. Героев Днепра. Есть необходимость откачать воду из колодцев и выполнить переключение", — говорится в сообщении компании.

Местные жители уже опубликовали несколько видео с места аварии. Судя по кадрам затоплены дворы нескольких домов, а также близлежащие торговые точки. Между домами текут реки, по которым плывут пакеты с мусором.

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