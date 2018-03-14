В КГГА одобрили переименование улицы Бойченко в Украинского пласта

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Комиссия по вопросам переименований городской госадминистрации утвердила результаты общественного обсуждения, в котором победило предложение о переименовании ул. Бойченко на ул. Украинского пласта, сообщает пресс-служба скаутской организации.

"После проверки голосов, финальный результат общественного обсуждения выглядит следующим образом: за — 2124, против — 1085", — говорится в сообщении.

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Таким образом, комиссия КГГА рекомендует мэру внести предложение о появлении в Киеве улицы Украинского пласта на рассмотрение Киевского городского совета.

Отметим, улица Бойченко в Днепровском районе столицы названа в честь писателя и советского деятеля.

Ранее были названы регионы-лидеры по числу переименований в рамках декоммунизации.