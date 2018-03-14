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    Киев

    В КГГА одобрили переименование улицы Бойченко в Украинского пласта

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    Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве (271)

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    Комиссия КГГА рекомендует мэру Виталию Кличко вынести предложение о появлении в Киеве улицы Украинского пласта на рассмотрение городского совета.
    Здание Киевского городского совета и Киевской горгосадминистрации
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Комиссия по вопросам переименований городской госадминистрации утвердила результаты общественного обсуждения, в котором победило предложение о переименовании ул. Бойченко на ул. Украинского пласта, сообщает пресс-служба скаутской организации.

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    "После проверки голосов, финальный результат общественного обсуждения выглядит следующим образом: за — 2124, против — 1085", — говорится в сообщении.

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    Таким образом, комиссия КГГА рекомендует мэру внести предложение о появлении в Киеве улицы Украинского пласта на рассмотрение Киевского городского совета.

    Отметим, улица Бойченко в Днепровском районе столицы названа в честь писателя и советского деятеля.

    Ранее были названы регионы-лидеры по числу переименований в рамках декоммунизации. 

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