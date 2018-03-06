Власти Киева думают переименовать площадь Льва Толстого

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Киевская городская государственная администрация открыла на своем сайте голосование по переименованию площади Льва Толстого в площадь Евгения Чикаленко.

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Жители Киева, которые зарегистрированы в системе, могут проголосовать за или против данного проекта решения. По состоянию на 14.15 по Киеву вторника, за переименование выступили 262 человека, против — 123. Голосование продлится до 18 марта.

Напомним, Евгений Чикаленко (1861-1929) был украинским меценатом, публицистом, агрономом и землевладельцем. С 1920 года жил в эмиграции.

Ранее Киевские власти переименовали столичный парк Дружбы народов в "Муромец".