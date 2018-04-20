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    Киев

    Видео проезда на красный привело к увольнению водителя маршрутки

    (обновлено: )41
    Департамент транспортной инфраструктуры КГГА добился увольнения водителя автобуса №445, который допустил проезд на красный сигнал светофора и поставил под угрозу жизнь пассажиров.
    Автобус №445 проехал на красный свет в Киеве
    Видео dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. В Киеве работы лишился водитель маршрутного автобуса, который проехал с пассажирами на красный сигнал светофора.

    Ранее на странице dtp.kiev.ua было опубликовано видео автолюбителя, который снял проезд автобуса с людьми на запрещающий сигнал.

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    "Водитель 445 маршрута, который вез пассажиров и проехал на красный свет, уволен", — сообщил в Facebook сообщил директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Симонов.

    "Было опубликовано видео. Водитель записал на видеорегистратор нарушение, выложил его в соцсеть. После этого Департамент обратился к перевозчику, чтобы провели проверку. Факт нарушения подтвердился. Водителя уволили", — уточнили "Украинской правде" причины увольнения водителя маршрутки в пресс-службе Департамента.

    В КГГА пообещали усилить контроль за перевозчиками, чтобы они не рисковали здоровьем и жизнью людей.

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    Напомним, после масштабного ДТП в Кривом Роге Министерство инфраструктуры выдвинуло инициативу о запрете желтого сигнала светофора, который якобы провоцирует водителей на нарушения.

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