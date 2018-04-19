Эксперт: маршрутки - смертельно опасный вид транспорта

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РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Утром 17 апреля в Кривом Роге на перекрестке столкнулись легковой автомобиль Mazda, маршрутное такси с пассажирами и автобус, перевозивший работников металлургического комбината. Восемь человек погибли на месте, 21 — доставлены в больницы с травмами различной степени тяжести. Позже местные СМИ сообщили о смерти еще двух человек.

Водителя Mazda задержала полиция.

Глава Нацполиции Сергей Князев поручил немедленно разработать план комплексных действий по усилению профилактических мероприятий. Речь идет о проверке технического состояния автобусов, на которых осуществляются пассажирские перевозки, проверку разрешений и согласования маршрутов движения транспортных средств. Кроме того, проверят деятельность перевозчиков на соответствие всем необходимым требованиям согласно законодательству.

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Почему в Украине все чаще происходят аварии с участием маршрутных такси, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал автоэксперт Павел Семенченко.

Какие могут быть причины аварии? Говорили, что очень много людей было в маршрутке, и они мешали водителю.

— Причин может быть много. Конечно же, большое количество людей в маршрутке – это противоречит требованиям по безопасности дорожного движения, это связано и с перегрузом самого автомобиля, и с отвлеканием водителя от движения, и также с возможными травмами самих пассажиров, которые стоят и держатся всего лишь за поручни, но самое важное, скорее всего, как правило, что происходит в подобных случаях – это, действительно, плохое техническое состояние автобусов.

Есть информация, что видеокамера зафиксировала это ДТП. Вопрос в том, что на желтый свет двигалась Mazda, хотя сообщалось, что желтый свет мигал всю ночь. Как в таком случае действовать, на что реагировать, что по правилам прописано?

— При нерабочем светофоре преимущества имеют дорожные знаки. При отсутствии дорожных знаков, то есть те знаки, которые указывают главную, второстепенную дорогу, при отсутствии таких знаков тогда по помехе справа, по правилам равнозначных перекрестков.

Можно установить, мигал ли желтый свет, исправен ли был светофор?

— Можно это установить, точнее всего и вероятнее всего только по свидетельским показаниям, потому что сам светофор не имеет какого-то своего регистратора, который будет записывать, работал он или не работал. Если задавать эти вопросы дорожным службам, то они тоже вряд ли смогут объективно ответить.

1tv.kr.ua Молебен на месте смертельного ДТП в Кривом Роге

Это не первое ДТП с участием маршрутных такси. Можно сказать, что это один из самых опасных транспортных средств?

— Думаю, что да, можно так сказать, потому что даже если мы рассмотрим какую-то международную практику, европейскую, то таких маршрутных такси нигде нет, я имею в виду развитые страны. Сам процесс этого вождения автомобиля и прием денег от граждан, и решение других вопросов, связанных с движением по маршруту, очень сильно отвлекают водителя, и это уже является нарушением правил дорожного движения даже по нашим требованиям, потому что водитель не должен отвлекаться на что-либо. Вот зашло 24 человека, 24 человека он обслужил, взял деньги, дал сдачу. Это уже 24 раза, как минимум, отвлекся от дорожного движения, что и зачастую происходит, и выезжают на светофоры, теряют контроль над дорогой, одним словом.

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Не так давно в МВД отрапортовали и сказали, что количество ДТП уменьшилось в связи с теми мерами, которые были приняты Кабмином. Здесь же проблема не только в том, что уменьшили скорость до 50 км/ч. Здесь же вопрос и в камерах фиксации, и наличие и активность дорожной патрульной полиции. Что еще нужно для того, чтобы максимально обезопасить человеческую жизнь?

— Вы знаете, всех этих "мер" у нас достаточно много уже, и было бы просто правильней, если бы они правильно работали и за ними следили. Этого вполне достаточно, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения.

Как обеспечить эти процессы?

— Есть несколько вариантов. Первый вариант, который тоже рассматривается Минюстом относительно выдачи водительского удостоверения, чтобы сделать более жесткий контроль именно при первых двух годах управления транспортными средствами. Наверное, тоже говорилось об этом, что и лишение, и т.д. прав и все-таки должны быть правильные профилактические действия по уже каким-то нарушениям, которые зафиксированы той же полицией или теми же камерами будут фиксировать, потому что на сегодняшний день у нас выписываются только штрафы исключительно. Какой-то работы непосредственно с водителями не проводится, какая-то переэкзаменовка не проводится, то есть у нас может водитель нарушать правила дорожного движения на протяжении всей жизни, получать одни и те же штрафы, их уплачивать и ездить дальше. Должна быть какая-то единая база, в которую будет вноситься, и при рассмотрении судьями этих правонарушений, они должны понимать, что этот водитель нарушил это правило или он уже десятый раз нарушает.

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Напомним, пресс-офицер городского отдела полиции Юлия Цуркаленко прогнозирует, что виновный в трагедии может оказаться в тюрьме, а журналистка из Кривого Рога Анна Кузьменко отмечает, что авария произошла на сложном участке дороги.