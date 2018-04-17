В масштабной аварии в Кривом Роге погибли семь человек

Видео Владимир Юрьев

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. В Кривом Роге (Днепропетровская область) утром во вторник произошла масштабная авария, по предварительным данным погибли семь человек, более десяти получили травмы.

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Сообщается, что ДТП случилось около шести часов утра 17 апреля в Металлургическом районе Кривого Рога.

"Столкнулись маршрутка, легковушка и автобус, который перевозил работников "АрселорМиттал". В результате столкновения на месте погибли семь человек, сообщают о 12 пострадавших. Авария произошла в разгар рабочей перевозки транспорта", — сообщает пользователь Facebook Владимир Юрьев.

Фото 1tv.kr.ua Масштабная авария в Кривом Роге: погибли 7 человек

"Первый Криворожский" сообщает, что в момент аварии маршрутка №261 ехала из 95-го квартала в Соцгород. В это время по улице Героев АТО на мигающий желтый сигнал светофора перекресток проезжала Mazda, которая протаранила общественный транспорт. Маршрутку отбросило на встречную полосу под колеса автобуса "АрселорМиттал".

Фото 1tv.kr.ua Масштабная авария в Кривом Роге: погибли 7 человек

В маршрутке при столкновении находилось много пассажиров. От удара семь человек погибли на месте происшествия, еще один находится в тяжелом состоянии в больнице. Также сообщают о 12-17 пострадавших.

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Движение на этом участке дороги полностью перекрыто.