Маршрутки, доставляющие смерть: поезда - риск для жизни

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Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Девять погибших, семь из которых сотрудники металлургического комбината "АрселорМиттал Кривой Рог", ехали на работу в еще не забитой до отказа маршрутке. На перекрестке в них врезается автомобиль "Мазда", который спешил на ж/д вокзал, водитель отвозил несовершеннолетнего сына на поезд. Маршрутку от удара отбрасывает на встречную полосу, где она влетает в автобус того же металлургического предприятия, который выехал за работниками. От передней части маршрутки мало что осталось. Шесть человек скончались сразу же, двоих врачи потеряли по дороге в больницу, еще одного через сутки. Трое находятся в крайне тяжелом состоянии. Эту трагедию не комментирует никто из приближенных главы МВД, которые всегда и охотно пиарятся на чужом горе. Молчат и депутаты, не требуют найти и наказать виновных. А ведь эта очередная трагедия дело их рук в прямом смысле слова.

Смертельно опасные маршрутки

В полиции отчитались, что задержали 67-летнего водителя легковушке, которая спровоцировала аварию и ему даже предъявили подозрение. Он местный житель, инвалид. В аварии ни он, ни его 16-летний сын не пострадали, их спасли подушки безопасности. Виновнику ДТП в полиции стало плохо. Его доставили в больницу. Меру пресечения будут избирать после выздоровления.

Криворожане бурно обсуждают эту трагедию, потому что проблемы в городе точно такие же, как и по всей Украине. А именно, как отмечают автолюбители, полностью отсутствует контроль за участниками дорожного движения. И дело даже не в маршрутках, большинство из которых ездят переполненными, а при этом салоны, мягко говоря, не отвечают техническим требованиям. Чаще всего, в перевозках задействованы грузовые микроавтобусы переделанные под пассажирские, техническое состояние большинства из которых оставляет желать лучшего. Подумать страшно, сколько могло было быть погибших, если бы в проходах маршрутки еще бы стояли пассажиры.

Фото 0564.ua Последствия масштабной аварии в Кривом Роге: погибли 8 человек

К слову, только в одном городе Украины на протяжении 10 лет удалось навести и поддерживать порядок с маршрутными перевозками, заставить водителей не брать стоячих пассажиров. И этот родина премьер-министра Гройсмана Винница. И сделано это было после взрывов в маршрутных такси в 2002-2003 годах, когда количество жертв от самодельного взрывного устройства, погибших и пострадавших, перевалило за 20-ть. В основном из-за того, что люди в переполненных и неудобных "спринтерах", переделанных из грузовых в пассажирские, не могли быстро выбраться из салона и буквально горели заживо. Сотрудники госавтоинспекции контролировали все маршрутные перевозки и, если замечали в салоне пассажиров едущих стоя, штрафовали водителя без разговоров. Это быстро отбило охоту забивать маршрутку пассажирами. Но сегодня и в Виннице все вернулось в старое русло, после ликвидации ГАИ главой МВД Арсеном Аваковым в ходе реформы силового ведомства никто не контролирует маршрутчиков, которые взялись за строе.

В Кривом Роге, как утверждают в полиции, маршрутка попавшая в ДТП не была переделана из грузового микроавтобуса и не везла лишних, но ее конструкция людей не спасла.

Безнаказанность и вседозволенность

Как считают криворожцы, основная причина аварий — нет контроля на дорогах, отсутствует ответственность водителей. Все как один уверены, что основная причина роста аварий в их городе и по всей стране — отсутствие неотвратимости наказания.

"Водятлы надеются, что их не поймают на нарушении ПДД. Пешеходы переходят где попало, уткнувшись в смартфон. Бессмертные, наверное. И конечно же коррупция! "Небожители" знают, что всегда могут откупиться", — отмечает криворожанин Владимир.

В эфире радиостанции "Голос столицы" автоэксперт Павел Семенченко заявил, что маршрутные такси — это один из самых опасных транспортных средств.

Фото 1tv.kr.ua Последствия масштабной аварии в Кривом Роге: погибли 8 человек

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"Если мы рассмотрим какую-то международную практику, европейскую, то таких маршрутных такси нигде нет, я имею в виду развитые страны. Сам процесс этого вождения автомобиля и прием денег от граждан, и решение других вопросов, связанных с движением по маршруту, очень сильно отвлекают водителя, и это уже является нарушением правил дорожного движения даже по нашим требованиям, потому что водитель не должен отвлекаться на что-либо. Вот зашло 24 человека, 24 человека он обслужил, взял деньги, дал сдачу. Это уже 24 раза, как минимум, отвлекся от дорожного движения, что и зачастую происходит, и выезжают на светофоры, теряют контроль над дорогой, одним словом", — подчеркнул эксперт.

Страшная авария и тишина в эфире

Как ни странно это прозвучит, но депутаты на законодательном уровне недавно ужесточили ответственность за ряд нарушений и внесли ряд ограничений. И повод для этой меры был подходящий, сообщает адвокат Вадим Володарский. Поэтому очередная трагедия на дороге уже никого не возбуждает.

"Погибших и пострадавших — больше, чем в Харькове. При этом все погибшие и большинство пострадавших — пассажиры маршрутки, которые виновниками ДТП не могут быть по определению. Погибли и пострадали в подавляющем большинстве невиновные люди. Виновник кто-то один… И где гневные и обвиняющие посты Геращенко (нардеп и советник главы МВД Авакова. Прим.авт.) и остальных через час после ДТП. С полными выводами, кто виновен. До всякого расследования, и едва ли не раньше, чем убрали трупы, а пострадавших развезли по больницам? Неужели о презумпции невиновности вспомнили?! Где всеобщая истерика в требованиях расправы с предполагаемым виновником? Где все то, что мы видели в СМИ и интернете, — со стороны не только государственных мужей и прессы, но и обычных граждан, — после ДТП в Харькове? Почему с первых часов после ДТП нет атмосферы всеобщей истерики и травли, которая была тогда? Ведь в этой трагедии тоже есть какой-то виновник (кто бы им ни был). Где призывы к суду Линча? В чем отличие этих случаев? В том, что за рулем "Мазды" был пожилой мужчина, а не студентка? В том, что "Мазда" звучит не так "козырно", как "Лексус" и "Туарег"? (При том, что, в зависимости от годов выпуска, стоимость может быть сопоставима). В том, что тогда пострадали пешеходы, а сейчас нет (а сам статус пешехода является у нас почему-то основанием для особого сочувствия и практически святости, независимо от обстоятельств)? Да нет, дело в том, что тогда на нужных столах лежали проекты изменений законов и ПДД по ужесточению наказаний и вообще закручиванию гаек в отношении водителей, и для их "проталкивания" через общественное мнение нужна была истерика (а теперь, когда их приняли, это уже никому, кроме обывателей, неинтересно, и можно позволить расследованию и скорби идти обычным порядком, для проформы объявив о проверке маршруток, даже если водитель маршрутки окажется невиновным в ДТП)", — подчеркивает адвокат.

Фото 1tv.kr.ua Последствия масштабной аварии в Кривом Роге: погибли 8 человек

А это, по мнению юриста не только страшно, не только грустно. Это, если задуматься, противно.

В то же время, хоть виновный в аварии в Кривом Роге установлен, это не спасает других людей от подобных трагедий. Городские власти сейчас будут принимать срочные меры, пытаться проверить маршрутки на предмет техники безопасности, но это скорее для вида. В целом, ничего не измениться. Потому что большую часть автобусов и бусиков занимающихся перевозкой людей — это секонд-хенд. А новое никто из бизнесменов привыкших быстро заработать покупать не собирается, отбиваться будет годами. Да и выбор, как рассказывают маршруточники не богат — только корпорация "Богдан" с заоблачными ценами и сомнительным качеством.