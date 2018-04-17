В Киеве ДТП маршрутки и скорой заблокировало движение

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украины. Во вторник утром, 17 апреля в Киеве, на бульваре Дружбы Народов, произошло масштабное ДТП напротив супермаркета Novus, сообщает "Страна" со ссылкой на корреспондента с места происшествия.

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Столкнулись маршрутка и автомобиль "скорой помощи". После ДТП на бульваре Дружбы Народов образовалась большая пробка, которая растянулась от моста Патона до Лыбедской площади.

Страна Масштабное ДТП в Киеве. Бульвар Дружбы Народов заблокирован

Ранее сообщалось, что в городе Броды Львовской области на улице Франко произошла авария с участием мотоциклиста и группы велосипедистов. ДТП произошло в понедельник, 16 апреля посреди дня.