Горячий сезон. Где в Киеве круглосуточно оказывают помощь при укусе клеща

КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. С марта по ноябрь наблюдается сезонная активность клещей, которая имеет два выраженных пика активности: в апреле-мае и в августе-сентябре. В КГГА составили список травмпунктов, куда можно круглосуточно обращаться при укусе клеща.

Клещи являются переносчиками возбудителей вирусных, риккетсиозных и бактериальных заболеваний. На территории Киева клещи переносят болезнь Лайма среди людей, пироплазмоз — среди собак, а в некоторых регионах Украины — еще и клещевой энцефалит, туляремией и др.

kyivcity.gov.ua Где получить помощь при укусе клеща

"Если к телу человека присосался клещ, следует его снять как можно быстрее. В каждом районе Киева круглосуточно работают травмпункты, где клеща удалят, обработают место укуса, предоставят необходимые рекомендации. При отсутствии возможности обратиться к врачу, удаление делают самостоятельно: расшатывая клеща со стороны в сторону пальцами, обернутыми марлевой салфеткой, пинцетом или петлей из нити, которую следует закрепить между хоботком клеща и кожей человека и медленно удалить клеща вместе с хоботком. После удаления клеща место присасывания смазать 3% раствором йода, спиртом или одеколоном. Если хоботок остался в ранке, его удаляют стерильной иглой. После удаления следует тщательно вымыть руки с мыльным средством", — рассказывают в КГГА.

Удаленного клеща следует поместить на кусок влажной марли во флакон, пробирку, другую чистую стеклянную посуду, плотно закрыть крышку. По направлениям врачей лечебно-профилактических учреждений столицы в государственном учреждении «Киевский городской лабораторный центр Госсанэпидслужбы Украины» проводятся лабораторные исследования клещей, снятых с людей, на наличие возбудителей клещевого боррелиоза.

Ранее сообщалось, что в Одессе наблюдалось нашествие клещей, зараженных болезнью Лайма.