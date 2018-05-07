наверх
07.05.201819:15
Курсы валют НБУ
  • USD26.31+ 0.11
  • EUR31.49+ 0.08
Рубрики
Ещё
    Киев

    Горячий сезон. Где в Киеве круглосуточно оказывают помощь при укусе клеща

    (обновлено: )36
    В КГГА сообщили, что если нет возможности самостоятельно снять клеща с тело, можно обратиться в один из травмпунктов, которые работают в каждом районе.
    Сотрудница вирусологической лаборатории
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. С марта по ноябрь наблюдается сезонная активность клещей, которая имеет два выраженных пика активности: в апреле-мае и в августе-сентябре. В КГГА составили список травмпунктов, куда можно круглосуточно обращаться при укусе клеща.

    Клещи являются переносчиками возбудителей вирусных, риккетсиозных и бактериальных заболеваний. На территории Киева клещи переносят болезнь Лайма среди людей, пироплазмоз — среди собак, а в некоторых регионах Украины — еще и клещевой энцефалит, туляремией и др.

    kyivcity.gov.ua
    Где получить помощь при укусе клеща

    "Если к телу человека присосался клещ, следует его снять как можно быстрее. В каждом районе Киева круглосуточно работают травмпункты, где клеща удалят, обработают место укуса, предоставят необходимые рекомендации. При отсутствии возможности обратиться к врачу, удаление делают самостоятельно: расшатывая клеща со стороны в сторону пальцами, обернутыми марлевой салфеткой, пинцетом или петлей из нити, которую следует закрепить между хоботком клеща и кожей человека и медленно удалить клеща вместе с хоботком. После удаления клеща место присасывания смазать 3% раствором йода, спиртом или одеколоном. Если хоботок остался в ранке, его удаляют стерильной иглой. После удаления следует тщательно вымыть руки с мыльным средством", — рассказывают в КГГА.

    Удаленного клеща следует поместить на кусок влажной марли во флакон, пробирку, другую чистую стеклянную посуду, плотно закрыть крышку. По направлениям врачей лечебно-профилактических учреждений столицы в государственном учреждении «Киевский городской лабораторный центр Госсанэпидслужбы Украины» проводятся лабораторные исследования клещей, снятых с людей, на наличие возбудителей клещевого боррелиоза.

    Ранее сообщалось, что в Одессе наблюдалось нашествие клещей, зараженных болезнью Лайма.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Бойцы ВСУ. Архивное фото
    Прощай, АТО! Операция объединенных сил в Донбассе
    Певец MELOVIN (Украина) на церемонии открытия 63-го международного конкурса песни Евровидение - 2018 в Лиссабоне
    Евровидение-2018. Как покажет себя Украина
    Смог и гарь на Виноградаре в Киеве
    Гори оно огнем. Масштабные пожары в Киеве
    Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович
    День Победы в Украине: без красного знамени и без памяти