Осторожно, клещи! Что делать после укуса опасных насекомых

Если вы обнаружили на себе уже впившегося клеща, нужно отрезать верх шприца максимально ровно, приложить шприц к месту, где присосалось насекомое.

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Для лучшего эффекта необходимо смазать место контакта шприца с кожей водой или маслом. Затем потянуть поршень вверх. Под давлением клещ легко вылазит целиком, вместе с веществами, которые впрыснул.

Обязательно отвезите насекомое в лабораторию санэпидемстанции на анализ. Через 10 жней после укуса сдайте анализ крове на боррелиоз и энцефалит. Еще через 2-3 недели сдайте анализы на антитела к вирусу клещевого энцефалита и к вирусу боррелиоза, — для подтверждения диагноза и оценки иммунитета вашего организма.