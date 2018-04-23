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    Осторожно, клещи! Что делать после укуса опасных насекомых

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    В Украину пришла долгожданная весна, а с ней начали пробуждаться и клещи. О том, что делать, если вы обнаружили на себе клеща, в инфографике РИА Новости Украина.
    Что делать, если вы обнаружили на себе клеща. Инфографика
    РИА Новости Украина

    Если вы обнаружили на себе уже впившегося клеща, нужно отрезать верх шприца максимально ровно, приложить шприц к месту, где присосалось насекомое.

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    Для лучшего эффекта необходимо смазать место контакта шприца с кожей водой или маслом. Затем потянуть поршень вверх. Под давлением клещ легко вылазит целиком, вместе с веществами, которые впрыснул.

    Обязательно отвезите насекомое в лабораторию санэпидемстанции на анализ. Через 10 жней после укуса сдайте анализ крове на боррелиоз и энцефалит. Еще через 2-3 недели сдайте анализы на антитела к вирусу клещевого энцефалита и к вирусу боррелиоза, — для подтверждения диагноза и оценки иммунитета вашего организма.

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