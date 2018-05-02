Голубовская: если вас укусил клещ

РИА Новости Украина

В связи с тем, что в последнее время резко возросла активность клещей, естественно, возросла их атака на людей, домашних животных, обращений к врачам, врач-инфекционист Ольга Голубовская напоминает, что такое болезнь Лайма, как себя обезопасить от заражения и что делать, если уже случился укус клеща.

"Болезнь Лайма — достаточно распространённое трансмиссивное заболевание… Обычный сезон заболевания — с поздней весны до ранней осени и связан с активностью клещей. Участившиеся укусы клещей в последнее время и являются причиной беспокойства людей, что, впрочем, обоснованно. Однако, не все так просто", — написала на своей странице в Facebook заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А.А.Богомольца, профессор Ольга Голубовская.

Скриншот с сайта Facebook

Она напомнила, что "кусачими" являются и личинки клещей (для насыщения требуется около 5 суток), и нимфы (до 8 суток) и, естественно, взрослый клещ (до 12 суток). В процессе насыщения масса личинок увеличивается до 20 раз, масса нимф — до 100 раз, а масса самок — до 120 раз.

Что необходимо помнить пациентам и потенциальным пациентам

"- необходимо максимально избегать укуса клещей; для этого следует помнить, что на ухоженных участках со скошенной травой вряд ли будут присутствовать клещи, там нет необходимых им животных и мало влаги; напротив, области, богатые зелёными насаждениями, как декоративными, так и природными, более симпатичны для клещей, самая высокая их концентрация наблюдается в лесах;

- при пребывании в зонах возможного обитания клещей необходимо наносить на кожу и одежду репелленты, содержащие ДЭТА (диэтилтолуамид), на одежду можно наносить акарацид перметрин; чем выше концентрация ДЭТА, тем более продолжительная формируется защита от клещей, однако надо помнить, что у детей применять продукты, содержащие более 10% ДЭТА противопоказано из-за повышенной абсорбции и сообщений о нейротоксичности; также даже допустимые его концентрации нельзя использовать детям для обработки рук вследствие возможного попадания на слизистые;

- также рекомендуют носить рубашки с длинными рукавами, брюки заправлять в носки, длинные волосы прятать под шляпу;

- более светлая одежда улучшает шансы быстрого обнаружения клеща до его присасывания, правда, есть мнение, что светлая одежда более привлекает клещей, поэтому при выборе цвета одежды не заморачиваемся;

- поскольку все эти рекомендации не всегда практичны и могут быть использованы, особенно у детей, никто не отменяет ежедневный рутинный тщательный осмотр складок кожи, области за ушами, пупок, пах, подмышечные впадины, волосистую часть головы;

- также необходимо обезопасить от клещей домашних животных путём обработки репеллентами, ношением специальных ошейников и т.д.", — рекомендует врач-инфекционист.

Скриншот с сайта Facebook

Что делать, если клещ уже присосался

"- всегда помните о том, что заражение гораздо менее вероятно, но не невозможно, если клещи прикреплены менее, чем 24 часа, но эта вероятность резко возрастает, если прошло 48-72 часа и более после прикрепления клеща; степень насыщения клеща может ориентировочно определяться его размерами.

- поэтому клеща надо удалить, в идеале имея при себе специальные приспособления; тем не менее, гораздо БОЛЕЕ ВАЖНО БЫСТРО УДАЛИТЬ КЛЕЩА, чем отложить его удаление, разыскивая щипцы или перчатки, или возвратясь домой;

- распространённой ошибкой является попытка "задушить" клеща подсолнечным маслом, вазелином, лаком или бензином — все это только продлевает время воздействия и, следовательно, вероятность инфицирования возрастает;

- также нельзя сжимать клеща, раздавливать и прокалывать его, потому как боррелии (и другие возбудители) могут находиться во всех биологических жидкостях переносчика;

- удалять клеща нужно пинцетом или специальным приспособлением, лучше в перчатках, захватив его как можно ближе к коже и ровными вертикально направленными движениями медленно вытаскивать из кожи; если ничего такого под руками нет, можно использовать простую нить; перекручивание, выкручивание увеличивает шансы отрыва частей клеща;

- если при удалении клеща в коже остались части его ротовой полости — не паникуйте, они неинфекционны; попробуйте ещё раз, если не получилось — обратитесь к врачу или дайте спокойно месту укуса заживать;

Скриншот с сайта Facebook

- после удаления клеща надо обработать соответствующее место антисептиком или промыть водой с мылом; человек, удаливший клеща, также должен вымыть руки;

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- исследовать клеща на наличие боррелий НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ по ряду причин, поэтому не тратьте на это время и силы;

- в лечебных учреждениях при удалении клеща или его частей не нужно обрабатывать поле лидокаином, т.к. это может вызвать его раздражение с выбросом содержимого из желудка, где может находиться большое количество возбудителя", — пишет Голубовская.

Скриншот с сайта Facebook

Какова профилактика заболевания

Для профилактики заболевания в настоящее время используют антибиотики. Голубовская отмечает, что в целом избегать воздействия клещей и их быстрое удаление является гораздо более эффективной стратегией профилактики, чем прием антибиотиков.

"Связано это как с особенностью возбудителя, так и с особенностями инфекционного процесса в случае попадания боррелий в организм человека. Также необходимо помнить, что даже в эндемичных районах (как у нас) риск передачи от укуса всех клещей оценивается только на 1-2%", — пишет врач-инфекционист.

Для экстренной профилактики у взрослых и детей старше 8 лет используют разово доксициклин в дозе 200 мг (у детей от 4 мг/кг до 200 мг), только это должно быть врачебное назначение, ибо имеются определённые противопоказания, например, беременным женщинам, но не только.

"Назначают такую профилактику в течение первых 72 часов от события, позже — не рекомендуется. Заменять профилактику амоксициллином также не рекомендуется по ряду причин, тем более проводить ее целыми курсами, сочетая с другими антибиотиками. Имеющаяся вакцина оказалась не очень эффективной и снята с производства в 2002 году. Вакцинированные ею люди сейчас не защищены", — отмечает Голубовская.