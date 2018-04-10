В Киеве запустили скоростной трамвай с портретом Лобановского

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. В Киеве на Борщаговскую линию скоростного трамвая вышел тематический поезд, посвященный одному из десяти лучших тренеров европейского футбола по версии УЕФА, Валерию Лобановскому.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.

"На этот раз трамвай украшен портретом Валерия Лобановского — одного из десяти лучших тренеров европейского футбола по версии УЕФА, легенды, которой гордится не только наш город и страна, но и весь мир. В общем, на скоростной линии уже курсируют «именитые» трамваи с изображениями Бориса Патона, Ярослава Мудрого, Анны Киевской и Николая Амосова. На очереди — Александр Довженко", — прокомментировал Дмитрий Давтян.

Департамент транспортної інфраструктури КМДА Трамвай с портретом Валерия Лобановского в Киеве

Ранее сообщалось, что в центре Киева на улице Дмитровской трамвай сошел с рельсов и врезался в припаркованный Lexus.