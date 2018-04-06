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    Киев

    Киевский трамвай "скинул рога" и парализовал движение

    (обновлено: )11010
    Большое количество людей не смогло утром 6 апреля вовремя уехать из киевского микрорайона ДВРЗ из-за поломки трамвая. У вагона отпали "рога" для соединения с контактной линией.
    У киевского трамвая отвалились рога для соединения с контактной сетью
    Фото facebook.com/KyivOperativ

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Утром в пятницу в киевском районе ДВРЗ произошла авария на трамвайных путях, из-за которой движение электротранспорта на этом направлении оказалось парализованным.

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    Сообщество "Киев Оперативный" сообщает, что прямо на ходу у трамвая отпали "рога", которые соединяют вагон с контактной линией.

    "На ДВРЗ трамвай устал, движение затруднено. Людей на остановках очень много", — так происшествие описано на странице сообщества в Facebook.

    Фото facebook.com/KyivOperativ
    У киевского трамвая отвалились "рога" для соединения с контактной сетью

    Пользователи соцсети с юмором комментируют поломку: "Пришла весна и у трамваев отпадают рога", — пишет Роман Стрельников.

    Ранее сообщалось, что в центре Киева на улице Дмитровской трамвай сошел с рельсов и врезался в припаркованный Lexus.

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