Киевский трамвай "скинул рога" и парализовал движение

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Утром в пятницу в киевском районе ДВРЗ произошла авария на трамвайных путях, из-за которой движение электротранспорта на этом направлении оказалось парализованным.
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Сообщество "Киев Оперативный" сообщает, что прямо на ходу у трамвая отпали "рога", которые соединяют вагон с контактной линией.
"На ДВРЗ трамвай устал, движение затруднено. Людей на остановках очень много", — так происшествие описано на странице сообщества в Facebook.
Пользователи соцсети с юмором комментируют поломку: "Пришла весна и у трамваев отпадают рога", — пишет Роман Стрельников.
Ранее сообщалось, что в центре Киева на улице Дмитровской трамвай сошел с рельсов и врезался в припаркованный Lexus.