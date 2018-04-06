Киевский трамвай "скинул рога" и парализовал движение

Фото facebook.com/KyivOperativ

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Утром в пятницу в киевском районе ДВРЗ произошла авария на трамвайных путях, из-за которой движение электротранспорта на этом направлении оказалось парализованным.

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Сообщество "Киев Оперативный" сообщает, что прямо на ходу у трамвая отпали "рога", которые соединяют вагон с контактной линией.

"На ДВРЗ трамвай устал, движение затруднено. Людей на остановках очень много", — так происшествие описано на странице сообщества в Facebook.

Фото facebook.com/KyivOperativ У киевского трамвая отвалились "рога" для соединения с контактной сетью

Ранее сообщалось, что в центре Киева на улице Дмитровской трамвай сошел с рельсов и врезался в припаркованный Lexus.