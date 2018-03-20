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    Происшествия

    В Харькове Lexus протаранил трамвай

    (обновлено: )115
    Водитель иномарки не учел дорожной обстановки и не смог соблюсти необходимую дистанцию, из-за чего произошло столкновение. В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.
    ДТП в Харькове
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Сегодня, 20 марта, около 16:20 на площади Защитников Украины 7/8 произошла авария с участием трамвая и автомобиля Lexus. Об этом сообщили в паблике "Жить в Харькове".

    По данным полиции, водитель иномарки не учел дорожной обстановки и не смог соблюсти необходимую дистанцию, из-за чего произошло столкновение. В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал, Lexus получил механические повреждения и "потерял" бампер.

    На мужчину, находившегося за рулем внедорожника, патрульные составили протокол по статье 124 КУоАП ("нарушение ПДД") и в дальнейшем передадут материалы в суд.

    Ранее сообщалось, что музыканты группы "Пикник", попавшие в ДТП, находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

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