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    В Киеве сошел с рельсов новый скоростной трамвай

    (обновлено: )13
    Скоростной трамвай производства львовского предприятия "Электротранс" сошел с рельсов на подъезде к станции "Григоровича-Барского" в Святошинском районе
    В Киеве сошел с рельсов скоростной трамвай
    Укринформ

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. В среду вечером, 4 апреля, в Киеве сошел с рельсов скоростной трамвай львовского производства, 

    сообщает "Укринформ".

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    Инцидент произошел приблизительно в 20.30 на маршруте скоростного трамвая № 2 (ст. Кольцевая дорога — Михайловская Борщаговка).

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    Трамвай производства львовского предприятия "Электротранс" сошел с рельсов на подъезде к станции "Григоровича-Барского" в Святошинском районе, что повлекло за собой остановку других трамваев на линии.

    На месте происшествия работала аварийная бригада "Киевпастранс", движение было восстановлена, о причинах инцидента пока не сообщается. 

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