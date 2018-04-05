В Киеве сошел с рельсов новый скоростной трамвай

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. В среду вечером, 4 апреля, в Киеве сошел с рельсов скоростной трамвай львовского производства,

сообщает "Укринформ".

Инцидент произошел приблизительно в 20.30 на маршруте скоростного трамвая № 2 (ст. Кольцевая дорога — Михайловская Борщаговка).

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Трамвай производства львовского предприятия "Электротранс" сошел с рельсов на подъезде к станции "Григоровича-Барского" в Святошинском районе, что повлекло за собой остановку других трамваев на линии.

На месте происшествия работала аварийная бригада "Киевпастранс", движение было восстановлена, о причинах инцидента пока не сообщается.