В Киеве грузовик протаранил трамвай с пассажирами

КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина.Стражи.Эспрессо".
Сообщается, что от удара трамвай сошел с рельсов.
В итоге движение по этой линии было заблокировано в обоих направлениях на несколько часов.
По словам водителя трамвая, он начал отъезжать от остановки на разрешающий сигнал светофора, когда столкнулся с грузовиком. Водитель последнего пытался проскочить перед трамваем в направлении Харьковской площади.
Во время аварии в салоне находились около 30 пассажиров, всем им оказали помощь на месте прибывшие медики.
В Дарницком районе Киева в воскресенье столкнулись трамвай и грузовик
От удара грузовик перевернулся на бок, от него отлетел топливный бак на 15 метров.
Ранее грузовик столкнулся с легковым автомобилем в Черновицкой области, в результате чего четыре человека погибли и один пострадал.