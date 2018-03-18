В Киеве грузовик протаранил трамвай с пассажирами

КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина.

В Дарницком районе Киева в воскресенье столкнулись трамвай и грузовик, сообщают " Стражи.Эспрессо"

Сообщается, что от удара трамвай сошел с рельсов.

В итоге движение по этой линии было заблокировано в обоих направлениях на несколько часов.

По словам водителя трамвая, он начал отъезжать от остановки на разрешающий сигнал светофора, когда столкнулся с грузовиком. Водитель последнего пытался проскочить перед трамваем в направлении Харьковской площади.

Во время аварии в салоне находились около 30 пассажиров, всем им оказали помощь на месте прибывшие медики.

espreso.tv/ В Дарницком районе Киева в воскресенье столкнулись трамвай и грузовик

От удара грузовик перевернулся на бок, от него отлетел топливный бак на 15 метров.

Ранее грузовик столкнулся с легковым автомобилем в Черновицкой области, в результате чего четыре человека погибли и один пострадал.