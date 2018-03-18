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    Киев

    В Киеве грузовик протаранил трамвай с пассажирами

    (обновлено: )121
    От удара трамвай сошел с рельсов. В итоге движение по этой линии было заблокировано в обоих направлениях на несколько часов.
    В Дарницком районе Киева в воскресенье столкнулись трамвай и грузовик
    espreso.tv

    КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. 

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    В Дарницком районе Киева в воскресенье столкнулись трамвай и грузовик, сообщают "Стражи.Эспрессо".

    Сообщается, что от удара трамвай сошел с рельсов.

    В итоге движение по этой линии было заблокировано в обоих направлениях на несколько часов.

    По словам водителя трамвая, он начал отъезжать от остановки на разрешающий сигнал светофора, когда столкнулся с грузовиком. Водитель последнего пытался проскочить перед трамваем в направлении Харьковской площади.

    Во время аварии в салоне находились около 30 пассажиров, всем им оказали помощь на месте прибывшие медики. 

    espreso.tv/
    В Дарницком районе Киева в воскресенье столкнулись трамвай и грузовик

    От удара грузовик перевернулся на бок, от него отлетел топливный бак на 15 метров.

    Ранее грузовик столкнулся с легковым автомобилем в Черновицкой области, в результате чего четыре человека погибли и один пострадал. 

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