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    В Киеве отложили ремонт "уставшего" моста

    (обновлено: )15641
    По данным СМИ, начало реконструкции Шулявского путепровода перенесли на 1 июня. Причина отсрочки старта ремонтных работ — жалоба в АМКУ одного из участников тендера по закупкам на выполнение строительных работ транспортной развязки.
    Ремонтные работы на месте обвала Шулявского моста в Киеве
    Украинское фото

    КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Киевская горгосадминистрация (КГГА) не успевает начать реконструкцию Шулявского путепровода с 1 мая, как было заявлено ранее. Начало работ перенесено на 1 июня.

    Фотожабы на обрушение моста в Киеве
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    Накануне пресс-служба МВД предупредила водителей, что с 1 мая начинается реконструкция Шулявского путепровода, в связи с чем было анонсировано изменение схемы движения.

    "Причина отсрочки старта ремонтных работ — жалоба в Антимонопольный комитет одного из участников тендера по закупкам на выполнение строительных работ транспортной развязки. На время рассмотрения жалобы закупки были приостановлены, но после того, как их нарушений не обнаружили, их возобновили", — сообщили Информатору в пресс-службе Департамента транспортной инфраструктуры.

    В сообщении отмечается, что в мае сотрудники коммунальных служб установят дополнительные светофоры, перенесут контактную линию троллейбусов и вынесут МАФы из зоны проведения ремонта.

    Напомним, 27 февраля прошлого года в Киеве частично обрушился мост на Шулявском путепроводе. Вследствие падения бетонных элементов конструкции никто не пострадал, однако упавшая конструкция повредила авто.

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