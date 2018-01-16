В США обеспокоены вспышкой кори в Украине

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КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Американский Центр по контролю и предотвращению болезней обнародовал предупреждение для путешествующих граждан о вспышке кори в Украине.

"Центр рекомендует путешественникам в Украине защитить себя, проверив, были ли они вакцинированы от кори. Перед отъездом из Соединенных Штатов, дети (от 6 до 11 месяцев) должны иметь 1 дозу вакцины MMR (корь, паротит и краснуха), а взрослые и дети старше 1 года должны иметь 2 дозы вакцины MMR, с интервалом в, по крайней мере, 28 дней", — говорится в сообщении, обнародованном на сайте ведомства.

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Американцам рекомендуют получить вакцину против кори или убедиться, что они уже были вакцинированы, а также избегать контакта с больными людьми.

Обращение имеет первый уровень внимания, что означает необходимость обычных мер предосторожности. В свою очередь второй и третий уровни относятся к большим опасениям и могут рекомендовать избегать путешествий в станы со вспышкой болезни.

РИА Новости Украина Карта распространения кори в Украине

Накануне, 15 января, сообщалось, что во Львове 74 человека заболели корью, из них 49 — дети. В Киеве на утро понедельника зафиксировано 87 случаев заболевания корью. Из них 66 случаев — у детей до 17 лет.

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