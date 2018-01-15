Вспышка кори в Украине: тысячи заболевших - пресс-конференция

Во вторник, 16 января, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Вспышка кори в Украине: тысячи заболевших".

Корь — острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем восприимчивости, передается воздушно-капельным путем. Во Всемирной организации здоровья считают, что корь остается одной из основных причин смерти среди детей раннего возраста во всем мире, даже несмотря на наличие безопасной и эффективной вакцины. В Украине в 2017 году корью заболели более 2300 человек: в 70 раз больше, чем 2016 году.

По данным СМИ, в настоящее время, самые высокие показатели заболевания в западных регионах и Одесской области. Большинство смертельных случаев кори происходит из-за осложнений, связанных с этой болезнью. Чаще всего осложнения развиваются у детей в возрасте до пяти лет или у взрослых людей старше 20 лет. Самые серьезные из них включают слепоту, энцефалит (инфекцию, приводящую к отеку головного мозга), ушные инфекции и тяжелые инфекции дыхательных путей, такие как пневмония. Более 60 случаев заболевания корью зарегистрировано в Киеве с начала года, говорится в заявлении первого замглавы киевской администрации Николая Поворозника.

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что в Украине нет эпидемии кори. По ее словам, еще с сентября работает штаб, который контролирует ситуацию с корью. И.о. министра заверила, что в тех областях, где были вспышки болезни, уже вакцинировано почти 80% детей, а также запрещено посещать детсады и школы без прививок.

Эксперты пресс-конференции:

Святослав Протас, почетный председатель ОО "Институт общественного здоровья", экс-председатель Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины

Виктор Сердюк, президент Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов

Сергей Кравченко, ответственный секретарь Национальной медицинской палаты Украины

Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 16 января в 13.00

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