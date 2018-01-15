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    В Киеве от кори за 4 дня вакцинировали почти 11 тысяч детей

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    Директор Департамента здравоохранения Киева Валентина Гинзбург отметила, что в выходные уменьшилось количество зарегистрированных заболевших.
    Вакцинация от кори
    GEOFF CADDICK / AFP

    КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. В Киеве с 10 по 14 января от кори вакцинировали 10 763 ребенка, заявила директор Департамента здравоохранения Киева Валентина Гинзбург на брифинге.

    Вакцинация
    FRED TANNEAU / AFP
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    "Если такими темпами мы завершим эту кампанию, то точно можем говорить о положительных результатах", — цитирует Гинзбург bbc.com.

    Прививочные кабинеты работали все выходные. Для детей — независимо от того, плановая или внеплановая — вакцинация является бесплатной. Прививки же для взрослых — платные.

    "Если в среду и четверг регистрировалось наибольшее количество случаев кори, то уже в пятницу и в выходные уменьшилось количество зарегистрированных заболевших — на утро 87 человек. 66 — это случаи среди детей", — сказала она.

    Руководитель столичного Департамента здравоохранения добавила, что на утро понедельника госпитализировали 15 человек, среди них 10 взрослых и пятеро детей, их состояние не является тяжелым.

    Также в Киеве зафиксировали незначительный рост уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ, но он в 2,1 раза ниже эпидпорога. В частности, по словам Гинзбург, за вторую неделю 2018 года в Киеве гриппом и ОРВИ заболели 14 тысяч человек.

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