Выяснилось, когда Рада будет голосовать по закону о реинтеграции Донбасса

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина.

Парламент Украины во вторник, 16 января, не рассмотрел законопроект о реинтеграции Донбасса.

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Как сообщил депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Владимир Арьев, голосование переносится на четверг.

"Потерянный день в Верховной раде. Поправки к закону не проходят, время на исходе. Закона о деоккупации сегодня (во вторник — ред.) уже не будет. Признание РФ агрессором переносится на четверг", — написал Арьев на своей странице в Facebook.

Парламент Украины во вторник с утра приступил к рассмотрению во втором чтении законопроекта о реинтеграции Донбасса.

В законопроекте РФ названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными". По состоянию на 17.30 депутаты рассмотрели 450 поправок из 673.