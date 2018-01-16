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    Политика

    Голосов нет. Принятие закона о реинтеграции Донбасса перенесено - депутат

    (обновлено: )82150
    Народный депутат Борислав Береза сообщил, что его коллеги покидают сессионный зал Верховной Рады. Их отзывают с помощью смс-сообщений.
    Верховная рада
    Украинское фото

    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Голосование за законопроект о реинтеграции Донбасса во втором чтении и в целом состоится в четверг, 18 января, заявил народный депутат Борислав Береза на своей странице в Facebook.

    По его словам, в Верховной Раде не хватает голосов для принятия закона.

    "Усе! Сегодня кина не будет. Голосов нет. Голосование за "Реинтеграцию Донбасса" будет в четверг. Нардепы получили смс и расходятся", — сообщает Береза.

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    Во вторник в Верховной Раде началось первое в 2018 году пленарное заседание. На рассмотрение народных депутатов выносится ряд резонансных законопроектов, в том числе закон о реинтеграции в Донбассе во втором чтении.

    К законопроекту о реинтеграции Донбасса подали 675 поправок, сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

    По словам вице-спикера Оксаны Сыроид, законопроект о реинтеграции предусматривает возобновление торговли с временно неподконтрольными территориями Донбасса.

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