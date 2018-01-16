Игра с огнем. Парубий не исключил, что рассмотрение закона о реинтеграции затянется

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Спикер Верховной Рады Андрей Парубий не исключает, что рассмотрение закона о реинтеграции Донбасса может затянуться до четверга включительно.

"Если есть чье-то желание затянуть, мы будем системно и добросовестно работать над всеми правками и выходить на голосование… Мы будем рассматривать по закону все правки и если не сможем рассмотреть сегодня, то мы их продолжим рассматривать завтра, не успеем завтра, то будем рассматривать в четверг и в четверг выходим на голосование", — сказал Парубий на вечернем заседании парламента.

В законопроекте о реинтеграции Донбасса РФ названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

Читайте также: Потасовки у Рады. Кругом "агенты Кремля"

Во вторник в Верховной Раде началось первое в 2018 году пленарное заседание. На рассмотрение народных депутатов выносится ряд резонансных законопроектов, в том числе закон о реинтеграции в Донбассе во втором чтении.