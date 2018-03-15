Яков Смолий. Справка

National Bank Of Ukraine / flickr.com

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. В четверг Верховная Рада дала 247 голосов за назначение Якова Смолия главой Национального банка Украины. Перед этим депутаты заслушали отчет бывшего руководителя НБУ Валерии Гонтаревой и уволил ее.

В январе 2018 года президент Украины Петр Порошенко предложил Верховной Раде уволить Валерию Гонтареву с поста главы Нацбанка и назначить на этот пост ее заместителя Якова Смолия.

После этого лидер "Радикальной партии" Украины Олег Ляшко потребовал отчета Валерии Гонтаревой перед ее увольнением с поста главы Национального банка.

О Якове Смолие известно, что он более 25 лет проработал в банковской системе Украины. Он и его семья официально являются мультимиллионерами. За время пребывания Смолия в должности и.о. главы НБУ произошел рекордный обвал официального курса гривны — до 35 грн/евро и более 28 грн/долл.

Справка

Смолий Яков Васильевич родился 1 февраля 1961 годжа в с. Вербовець (Тернопольская область).

В 1983 году закончил Львовский государственный университет им. И. Франко по специальности "Прикладная математика" и получил квалификацию математика. Имеет научную степень кандидата экономических наук.

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1981 — 1983 — во время учебы во Львовском государственном университете им. И. Франко работал лаборантом научно-исследовательского сектора этого университета.

1983 — 1987 — работал инженером-программистом, математиком, младшим научным сотрудником Тернопольского финансово-экономического института.

1987 — 1991 — работал инженером-программистом, старшим инженером-программистом, начальником бюро завода "Орион".

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1991 — 1994 — работал ведущим инженером, начальником компьютерного отдела, заместителем начальника Тернопольского областного управления Национального банка Украины.

1994 — 2005 — занимал должность начальника управления автоматизации, а позже — заместителя председателя правления Акционерного почтово-пенсионного банка "Аваль".

2006 — 2014 — занимал должность директора по вопросам банковского бизнеса общества "Престиж-групп".

с апреля 2014 — заместитель главы Национального банка Украины.

с октября 2016 — первый заместитель главы НБУ.

с 11 мая 2017 — и.о. председателя Национального банка Украины.

Владеет английским языком. Женат, имеет двух дочерей.

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Согласно декларации Якова Смолия за 2016 год в Национальном банке он получает зарплату в 1,8 миллиона гривен. Общий доход Смолия за 2016 год превысил 18 миллионов гривен.

На депозитах он хранит около 4 миллионов долларов, более шести миллионов гривен.

И.о. главы НБУ владеет жилым домом на 418 квадратных метров, апартаментами на 180 "квадратов", домом для семейного отдыха на 277 квадратных метров. В его собственности земля и офисные помещения общей площадью более 13 тысяч квадратных метров.

Украинское фото Верховная Рада проголосовала за увольнение Валерии Гонтаревой

Семья Смолия передвигается на Volkswagen Multivan 2012 года выпуска, Toyota Land Cruiser 100 (2006 года), Mitsubishi (2002 года), Mercedes-Benz ML 350 (2007 года). В их собственности есть гидроцикл.

Ценные бумаги, которыми владеет Смолий, он оценил в 64 миллиона гривен, а корпоративные права в 10,7 миллионов.