Киев и ЛДНР обменялись списками для обмена пленными - Олифер

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Киев и представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР обменялись списками для обмена пленными, Киев надеется на обмен в кратчайшие сроки, сообщила Дарья Олифер — пресс-секретарь представителя Киева на переговорах, экс-президента Украины Леонида Кучмы.

Ранее омбудсмен Украины Валерия Лутковская заявила, что 18 января планируется передать ополченцам список для следующего этапа обмена пленными в Донбассе, в нем будет как минимум 20 человек.

"Освобождение заложников является основным направлением работы гуманитарной подгруппы. В этом году стороны уже обменялись списками удерживаемых лиц. Считаем, что следующее освобождение должно состояться в кратчайшие сроки", — написала Олифер в Facebook.

В конце декабря 2017 года состоялся самый масштабный за время конфликта в Донбассе и первый за 15 месяцев обмен пленными. Киеву передали 73 человека, самопровозглашенной Луганской народной республике — 73 человека. Сообщалось, что ДНР передали 165 пленных. По словам лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктора Медведчука, второй этап обмена пленными может пройти по формуле "74 на 29".