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    Политика

    Киев и ЛДНР обменялись списками для обмена пленными - Олифер

    (обновлено: )15510
    Пресс-секретарь представителя Киева на переговорах сообщила, что освобождение заложников является основным направлением работы гуманитарной подгруппы.
    Обмен пленными. Архивное фото
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Киев и представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР обменялись списками для обмена пленными, Киев надеется на обмен в кратчайшие сроки, сообщила Дарья Олифер — пресс-секретарь представителя Киева на переговорах, экс-президента Украины Леонида Кучмы.

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    После обмена пленными ситуация на Донбассе стабилизировалась – спецкор

    Ранее омбудсмен Украины Валерия Лутковская заявила, что 18 января планируется передать ополченцам список для следующего этапа обмена пленными в Донбассе, в нем будет как минимум 20 человек.

    "Освобождение заложников является основным направлением работы гуманитарной подгруппы. В этом году стороны уже обменялись списками удерживаемых лиц. Считаем, что следующее освобождение должно состояться в кратчайшие сроки", — написала Олифер в Facebook.

    В конце декабря 2017 года состоялся самый масштабный за время конфликта в Донбассе и первый за 15 месяцев обмен пленными. Киеву передали 73 человека, самопровозглашенной Луганской народной республике — 73 человека. Сообщалось, что ДНР передали 165 пленных. По словам лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктора Медведчука, второй этап обмена пленными может пройти по формуле "74 на 29".

     

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