наверх
04.01.201819:02
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Экономика

    На поддержку пленных в бюджете выделены почти 100 млн гривен

    Тема:

    Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности (427)

    (обновлено: )2602
    Как уточняется, финансы выделены на мероприятия по защите и обеспечению прав и интересов лиц, лишенных личной свободы в результате действий незаконных вооруженных формирований на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей и Крыму.
    Обмен пленными 27 декабря 2017
    facebook.com/reutski

    КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. В Государственном бюджете на 2018 год предусмотрено выделение 96,7 млн гривен на защиту прав лиц, лишенных свободы на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей и Крыму, а также поддержку указанных лиц и членов их семей. Об этом говорится в тексте закона о госбюджете на 2018 год, обнародованном на сайте Верховной Рады.

    Читайте также: Обмен пленными – луч света в конце тоннеля

    В целом финансирование Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МВОТ) выросло на 405% до 227,9 млн гривен.

    Порошенко посетил украинских военных в Киевском госпитале. Видео
    Видеоканал 112 Украина на Youtube
    "Спасибо за мужество". Порошенко пришел в госпиталь к освобожденным пленным

    В частности, 37,8 млн гривен предусматривается выделить на осуществление непосредственной деятельности министерства, 96,7 млн гривен — на мероприятия по защите и обеспечению прав и интересов лиц, лишенных личной свободы в результате действий незаконных вооруженных формирований на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей и Крыму, а также поддержки указанных лиц и членов их семей, 59,4 млн гривен — на пилотные мероприятия реагирования на проблемы для развития, которые вызваны перемещением лиц и возвратом комбатантов.

    Кроме того, 34 млн гривен предполагается выделить на субвенцию местным бюджетам на мероприятия по поддержке территорий, которые подверглись негативному влиянию последствий вооруженного конфликта на востоке страны.

    Госбюджет-2016 предусматривал выделение МВОТ 10,2 млн гривен, госбюджет-2017 — 45,1 млн гривен.

    Ранее замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука заявил, что следующий этап обмена пленными в Донбассе может пройти в январе или феврале.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ирина Ноздровская. Архивное фото
    Убийство Ноздровской: страна протрезвела
    Последствия морозной погоды в Швейцарии. Архивное фото
    Суперштормы накрыли Европу
    Продажа мяса в Украине. Архивное фото
    Украина 2018: новые испытания
    Василий Волга
    Националистический радикализм крепчает