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    Закон по Донбассу не отразится на обмене пленными - офис омбудсмена

    (обновлено: )5303
    Представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Михаил Чаплыга сообщил, что законопроект абсолютно не влияет на процесс переговоров по обмену пленными.
    Верховная Рада Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Михаил Чаплыга считает, что принятие закона о реинтеграции Донбасса не повлияет на процесс обмена пленными.

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    Парламент первым вопросом на заседании во вторник планирует рассмотреть законопроект о реинтеграции Донбасса во втором чтении. Представитель Петра Порошенко в Раде Ирина Луценко сообщила, что документ должен быть принят в ближайшее время и в виде, максимально приближенном к варианту президента Украины. Депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Александр Бригинец ранее заявил, что законопроект не стоит принимать до обмена пленными.

    "Политики используют это (таким образом — ред.): давайте не будем голосовать, потому что это может повлиять или не повлиять. Я вам скажу так: этот законопроект абсолютно не влияет на процесс переговоров", — сказал Чаплыга, отвечая на вопрос, повлияет ли принятие законопроекта на дальнейшее освобождение пленных, передает агентство УНИАН.

    По его словам, пока говорить о каких-то датах следующего этапа обмена пленными — это то же, что "гадать на кофейной гуще".

    Парламент одобрил документ в первом чтении 6 октября 2017 года, в нем РФ названа "агрессором". 

    В конце декабря 2017 года состоялся самый масштабный за время конфликта в Донбассе и первый за 15 месяцев обмен пленными. Киеву передали 73 человека, самопровозглашенной Луганской народной республике — 73 человека. Сообщалось, что ДНР передали 165 пленных. По словам лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктора Медведчука, второй этап обмена пленными может пройти по формуле "74 на 29".

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