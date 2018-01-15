Закон по Донбассу не отразится на обмене пленными - офис омбудсмена

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Михаил Чаплыга считает, что принятие закона о реинтеграции Донбасса не повлияет на процесс обмена пленными.

Парламент первым вопросом на заседании во вторник планирует рассмотреть законопроект о реинтеграции Донбасса во втором чтении. Представитель Петра Порошенко в Раде Ирина Луценко сообщила, что документ должен быть принят в ближайшее время и в виде, максимально приближенном к варианту президента Украины. Депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Александр Бригинец ранее заявил, что законопроект не стоит принимать до обмена пленными.

"Политики используют это (таким образом — ред.): давайте не будем голосовать, потому что это может повлиять или не повлиять. Я вам скажу так: этот законопроект абсолютно не влияет на процесс переговоров", — сказал Чаплыга, отвечая на вопрос, повлияет ли принятие законопроекта на дальнейшее освобождение пленных, передает агентство УНИАН.

По его словам, пока говорить о каких-то датах следующего этапа обмена пленными — это то же, что "гадать на кофейной гуще".

Парламент одобрил документ в первом чтении 6 октября 2017 года, в нем РФ названа "агрессором".

В конце декабря 2017 года состоялся самый масштабный за время конфликта в Донбассе и первый за 15 месяцев обмен пленными. Киеву передали 73 человека, самопровозглашенной Луганской народной республике — 73 человека. Сообщалось, что ДНР передали 165 пленных. По словам лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктора Медведчука, второй этап обмена пленными может пройти по формуле "74 на 29".