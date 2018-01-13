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    У Лутковской с осторожностью говорят о втором этапе обмена пленными

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    Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности (430)

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    Представитель омбудсмена Михаил Чаплыга отметил, что до 18 января, когда должен состояться первый "политический" раунд переговоров в этом вопросе, говорить о количестве людей в списках преждевременно.
    Украинские пленные во время обмена пленными, 27 декабря 2017
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека Валерии Лутковской с осторожностью комментируют перспективы следующего этапа освобождения заложников. Соответствующий комментарий дал представитель омбудсмена Михаил Чаплыга.

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    "Уже сделано очень много политических заявлений, как на уровне "нормандской четверки", так и на уровне президентов, и мы услышали соответствующие заявления от господина (Виктор) Медведчука (представитель Киева не переговорах в Минске — Ред.), который также озвучивал определенные формулы. Здесь есть две позиции: обмен может быть осуществлен проще, потому что уже есть отработанные механизмы и верификации, и уверенность в том, что люди не хотят, например, быть перемещены на неподконтрольную территорию, и как это делать на линии соприкосновения", – сказал Чаплыга в эфире "5 канала".

    "Есть уже отработанные механизмы так называемой "юридической чистки". Теперь речь только, скажем так, о политическом решении относительно того, когда и по какой формуле это делать, и в случае принятия такого решения дальше будет все быстрее, чем в прошлый раз", – добавил он.

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    В то же время представитель омбудсмена отметил: "Но, с другой стороны, господин Медведчук в одном из интервью накануне сказал, что ожидает, что политические переговоры будут достаточно сложными, и это вселяет определенные опасения".

    Чаплыга пояснил, что до 18 января, когда должен состояться первый "политический" раунд переговоров в этом вопросе, говорить о количестве людей в списках преждевременно.

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    Напомним, первый большой этап освобождения украинских заложников состоялся 27 декабря 2017. Украинская сторона передала ополченцам Донбасса 233 человек, а забрала 73 человек.

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