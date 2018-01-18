Россия теперь официально агрессор. А вы как к этому относитесь?

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Многострадальный Донбасс опять у всех на слуху. Верховная Рада в четверг, 18 января, все же приняла в целом скандальный президентский законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором". Такое решение в четверг поддержали 280 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. В ходе рассмотрения депутаты отвергли большую часть предложенных правок, в частности отказались разорвать Договор о дружбе и сотрудничестве с РФ. Не хватило голосов и для принятия поправки о признании непризнанных республик Донбасса "террористическими организациями".

Документ еще должен подписать президент Украины. Он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе. Однако уже сейчас секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что закон о реинтеграции Донбасса создает правовые и организационные условия для восстановления территориальной целостности Украины. А вот и.о. министра иностранных дел самопровозглашенной ЛНР Владислав Дейнего считает, что закон о реинтеграции Донбасса "ставит под сомнение все, что происходило до его принятия".

В соцсетях принятие скандального закона вызвало тоже немало шумных обсуждений:

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook