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    Фотоленты

    Улицы превратились в реки. Январский ливень затопил Одессу

    Тема:

    ЧП государственного масштаба. Снегопад в Украине (102)

    (обновлено: )41910
    В Одессе затопило улицы
    В Одессе затопило улицы
    В Одессе затопило улицы
    В Одессе затопило улицы
    В Одессе затопило улицы
    В Одессе затопило улицы
    В Одессе затопило улицы
    В Одессе затопило улицы
    В Одессе затопило улицы
    В Одессе затопило улицы
    В Одессе затопило улицы
    odessamedia.net
    В Одессе затопило улицы
    odessamedia.net
    В Одессе затопило улицы
    odessamedia.net
    В Одессе затопило улицы
    odessamedia.net
    В Одессе затопило улицы
    odessamedia.net
    В Одессе затопило улицы
    odessamedia.net
    В Одессе затопило улицы
    zachem.com.ua
    В Одессе затопило улицы
    odessamedia.net
    В Одессе затопило улицы
    odessamedia.net
    В Одессе затопило улицы
    odessamedia.net

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    Продолжительный январский дождь в Одессе в четверг вызвал затопление проблемных улиц. Перекрытыми для проезда оказались улица Балковская, Приморская и Пересыпь.

    На Балковской затопленными оказались около десятка припаркованных автомобилей.

    Смотрите также: "Снега по пояс, бензин заканчивается". Очевидец о пробках на трассе Одесса-Киев

    Также некоторые автолюбители пытались пересечь затопленную улицу и заглохли, сообщает "Культурометр".

    Смотрите также: То снег, то дождь. Сильный ливень затопил Одессу

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