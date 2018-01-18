Улицы превратились в реки. Январский ливень затопил Одессу

Продолжительный январский дождь в Одессе в четверг вызвал затопление проблемных улиц. Перекрытыми для проезда оказались улица Балковская, Приморская и Пересыпь.

На Балковской затопленными оказались около десятка припаркованных автомобилей.

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Также некоторые автолюбители пытались пересечь затопленную улицу и заглохли, сообщает "Культурометр".

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