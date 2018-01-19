"Россия - агрессор?" Путин созвал Совбез из-за закона о реинтеграции Донбасса

Пресс-служба Кремля

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности в связи с принятием Верховной Радой закона о реинтеграции Донбасса. Об этом сообщает сайт Кремля.

"В контексте ситуации в Украине состоялся обмен мнениями в связи с принятым недавно новым законом по Донбассу", — говорится в сообщении.

Отмечается, что участники совещания заявили, что закон может "самым негативным образом повлиять на перспективы "внутриукраинского" урегулирования".

"Была подчеркнута безальтернативность Минских соглашений и "нормандского формата"", — сообщает сайт Кремля.

Отмечается, что в совещании приняли участие председатель правительства, председатель Совета Федерации, директор ФСБ, министр обороны, министр внутренних дел и другие.

Кроме вопроса Донбасса, на совещании обсудили и несколько других проблем.

Пресс-служба Кремля Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности

Парламент Украины в четверг принял в целом президентский законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором". Согласно закону, неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными". В документе исключен пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта.