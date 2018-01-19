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    Россия

    "Россия - агрессор?" Путин созвал Совбез из-за закона о реинтеграции Донбасса

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    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше? (353)

    (обновлено: )1956103
    На совещании присутствовали председатель правительства, председатель Совета Федерации, директор ФСБ, министр обороны, министр внутренних дел и другие.
    Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности
    Пресс-служба Кремля

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности в связи с принятием Верховной Радой закона о реинтеграции Донбасса. Об этом сообщает сайт Кремля.

    Флаги Украины и России
    УНИАН
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    "В контексте ситуации в Украине состоялся обмен мнениями в связи с принятым недавно новым законом по Донбассу", — говорится в сообщении.

    Отмечается, что участники совещания заявили, что закон может "самым негативным образом повлиять на перспективы "внутриукраинского" урегулирования".

    "Была подчеркнута безальтернативность Минских соглашений и "нормандского формата"", — сообщает сайт Кремля.

    Отмечается, что в совещании приняли участие председатель правительства, председатель Совета Федерации, директор ФСБ, министр обороны, министр внутренних дел и другие.

    Кроме вопроса Донбасса, на совещании обсудили и несколько других проблем.

    Пресс-служба Кремля
    Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности

    Парламент Украины в четверг принял в целом президентский законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором". Согласно закону, неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными". В документе исключен пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта.

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