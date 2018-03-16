Украинский певец Монатик упал со сцены в Минске

"Сногсшибательно! Спасибо всем и лично каждому, кто разделил с нами эти незабываемые эмоции", - подписал видео Monatik.

В комментариях призвали певца беречь себя:

Пользователь prianichnopodarochnaia пишет: "Ой-ой-ой-ой, больно, наверное, сильно. Береги себя".

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"Больно очень, я думаю. Хоть бы всё было хорошо с ногой", - добавляет sokoleno4ek25.

А katrin.krasikova отмечает: "Монатик, ты молодец, крутой! Упал, поднялся и продолжил! Здесь ничего такого нет, все падают".