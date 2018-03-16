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    Украинский певец Монатик упал со сцены в Минске

    (обновлено: )47403
    Украинский певец Дмитрий Монатик (Monatik) упал со сцены во время концерта в Минске. Конфузом перед белорусскими поклонниками поделился сам артист на своей странице в Instagram.
    Падение Монатика в Минске
    instagram.com/monatik_official

    "Сногсшибательно! Спасибо всем и лично каждому, кто разделил с нами эти незабываемые эмоции", - подписал видео Monatik.

    В комментариях призвали певца беречь себя:

    Пользователь prianichnopodarochnaia пишет: "Ой-ой-ой-ой, больно, наверное, сильно. Береги себя".

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    "Больно очень, я думаю. Хоть бы всё было хорошо с ногой", - добавляет sokoleno4ek25.

    А katrin.krasikova отмечает: "Монатик, ты молодец, крутой! Упал, поднялся и продолжил! Здесь ничего такого нет, все падают".

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