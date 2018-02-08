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    Культура

    В Минске умер известный советский актер

    (обновлено: )72902
    Народный артист Белоруссии Геннадий Гарбук снялся в кинофильмах "Люди на болоте", "Белые росы", "Знак беды", "Брестская крепость" и многих других.
    Геннадий Гарбук
    tut.by

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Народный артист Белоруссии Геннадий Гарбук умер в Минске в возрасте 83 лет. Об этом сообщается на сайте Национального академического театра имени Янки Купалы.

    Церемония прощания с актером начнется 9 февраля в 12.00 на сцене театра. Похоронят артиста на Аллее звёзд Восточного кладбища Минска.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Геннадий Гарбук (слева) и Николай Караченцов

     

    Геннадий Гарбук родился 24 июля 1934 года в деревне Глыбочке. В 1958 году окончил актёрский факультет Белорусского театрально-художественного института. Некоторое время работал в витебском театре имени Якуба Коласа, а в 1962 году пришел в театр имени Янки Купалы.

    Актер снялся в кинофильмах "Люди на болоте", "Белые росы", "Знак беды", "Брестская крепость" и многих других.

    Ранее сообщалось, что в Краснодаре ушла из жизни заслуженная артистка России Елена Афанасьева.

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