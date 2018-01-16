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    Политика

    Посол прокомментировал информацию об "унижении" Кучмы и Марчука в Минске

    (обновлено: )94711
    Украинский посол в Белоруссии Игорь Кизим заявил, что раньше могли быть организационные трудности на переговорах по Донбассу в Минске, но сейчас все проблемы решены.
    Посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим
    Фото МИД Украины

    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим опроверг заявления о неустроенности украинских представителей в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе.

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    Ранее бывший участник Контактной группы Роман Безсмертный заявил, что представители Украины в Трехсторонней контактной группе работают на волонтерских началах и не обеспечены самым необходимым. По словам дипломата, они летают в Минск за свой счет, а "иногда случались такие ситуации, что люди в посольстве спали вповалку по 12 человек на полу". Также Безсмертный рассказал об унижении, которому якобы подвергаются Евгений Марчук и Леонид Кучма. 

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    По словам Кизима, украинское правительство оплачивает все командировки всех делегаций на переговоры в Минске. Переговорщикам оплачивают билеты, и они живут, как правило, в гостинице, передает Радио Свобода.

    "Никто здесь вповалку в посольстве не спит. Иногда в посольстве работают люди, и мы обеспечиваем им условия", – сказал посол.

    Кизим также опроверг заявления об "унижении" представителей Украины в Контактной группе Леонида Кучмы и Евгения Марчука.

    "Это неправда, сейчас такого нет. Все вопросы по всем лицам обеспечивает протокол белорусского МИД, их встречают в зале официальных делегаций или в VIP-зале. Белорусская сторона также выделяет автобус для украинской делегации. Посольство Украины обеспечивает транспортом всех членов делегаций, прибывающих или самолетом, или поездом", – отметил посол.

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    В то же время он предположил, что раньше могли быть организационные трудности на переговорах в Минске, но заверил, что сейчас такого нет.

    На днях президент Петр Порошенко на встрече с представителями Украины в Трехсторонней контактной группе определил приоритеты на переговорах в Минске. 

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